每周一勢／便利商店營業額 連14年創高
經濟部統計處指出，我國便利商店近年隨消費者需求，發展各式複合店型、增加行銷活動頻次與強化支付便利性，推升便利商店營業額攀升至2023年4,126億元，連續14年創新高，單店營業額突破3,000萬元。
店數逐年增加 達13,706家
隨業者積極展店，我國便利商店數逐年攀升，2023年12月底達13,706家，平均每1,703人就有1間便利商店；而南韓密集度高於我國，平均每897人就有一間便利商店；日本受高齡化及少子化影響，放慢展店，平均每2,200人擁有一間便利商店。
食品類營收占比 升幅最大
經濟部統計處指出，我國便利商店業者積極投入鮮食新品開發，帶動食品類銷售占比逐年攀升，觀察便利商店商品銷售結構，食品類占營收比率從2016年之25.4%上升至2022年之31.9%，增加6.5個百分點，占比上升幅度居各類貨品之冠。
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