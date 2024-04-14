產業追蹤／衝刺永續 從小店家做起

根據我國2020年全國溫室氣體排放量285.1百萬噸CO2e，其中製造業為大宗，占比51.1%，商業部門占比9.4%，其餘能源（自用）、運輸、環境、農業、住宅合計39.5%。繼製造業全面導入淨零碳排政策，近年永續轉型的相關推動，也陸續擴展到商業範疇。目前主要以法規規範的金融保險業為主，商業服務業方面，則以連鎖品牌包含餐飲、超商、飯店，以及大型百貨商場、電商購物平台業者等皆積極投入永續發展，可以看出企業群起響應國際永續議題的趨勢。

儘管主要碳排產業中以製造業為主，2023年商業服務業占全國GDP占比為60.85%，營利事業家數127.9萬家，服務業業種與業態眾多，尤其街邊店型態，與民眾日常消費互動密切，無論是連鎖加盟或獨立店型，如能積極導入低碳化，將能從從食、衣、住、行全方位帶動民眾響應低碳生活。

商研院以連鎖藥妝品牌屈臣氏為例，目前為全球最大的國際醫療保健集團及美容零售商，在全台有超過580家，是台灣藥妝通路龍頭，2023年獲得十大永續典範外商企業獎。並於2022年推出「全球綠色店鋪框架」，提出八個重點領域，包含採用負責任的原料、提升能源效益、推動可持續發展文化、提供更多可持續產品、使用可再生能源、實踐廢物回收、鼓勵顧客參與、關心員工及顧客健康。

借鏡連鎖品牌實體店面的永續發展模式，台灣多數街邊店營業規模小，從計算自身的碳排放量便是一個推動門檻，且尚無可直接適用的法規和做法可依循，因此，為拉近業者對於永續發展、淨零排放的距離感，經濟部推動街區店家升級轉型，從減塑、減廢與節能面向，歸納出15項可適用於餐飲、零售與生活服務業街邊店型態之低碳轉型具體作為。

在減塑減廢部分，包含資源回收、廚餘分類、使用再生紙、提供自備容器或購物袋優惠、推行循環杯或循環餐盒、內用不提供一次性餐具、對民眾提供回收服務。尤其近年無包裝商店蔚為風潮，以零塑為目標，推動零廢棄消費模式，然而一般零售店家考量顧客消費習慣，較難全面推動，但為減少塑料使用，仍可提供誘因鼓勵消費者裸裝購物。

以三鳳南北貨一條街為例，這是高雄最大的南北貨批發零售中心，主要販售各式乾貨、五穀雜糧、茶葉花茶、零食等，許多產品採重量販售，透過輔導街區店家，強化永續經營思維，提供自備容器與購物袋優惠，鼓勵消費者響應低碳消費新生活。

在節能減碳部分，使用節能標章電器、設置省水裝置、營業場所冷氣溫度設定、智慧感應／智慧溫控、增加販售節能與環保標章及環境友善商品、增加或提高蔬食餐點比例、設備／容器以租代購、採用智慧三表，店家可以依據自身營業現況響應執行，帶動小型店家參與減碳的第一步。

永續浪潮不斷，減塑、減廢到減碳將持續深入到各個領域。在實體通路的永續經營方面，這不僅是一項挑戰，更是一場思維的革新。經營者需面對著如何改變消費者的習慣，同時也要面對自身的經營理念，以迎接這個不斷演進的趨勢。在這個過程中，降低店家投入的門檻和減少痛點尤其重要，這不僅可以促進永續發展，還能吸引更多消費者參與並響應。因此，制定有效的策略，讓多數消費者願意參與，是推動街邊店永續發展的關鍵所在。（作者是商業發展研究院南部院區研究員）

商研院 財團法人商業發展研究院於2007年12月成立，致力於服務業環境、行銷與消費、經營模式、人才發展、國際化與科技應用相關研究，擘劃服務產業政策，為國內唯一提供服務業全面解決方案之資源整合平台。

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