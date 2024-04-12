高雄機場明年蓋新航廈 總經費880億元

總經費達880億元的高雄國際機場新航廈工程將於明年啟動，分二期採「先建後拆」方式進行，第一期工程有望提前於2030年完工，建設完成後，將打造一座年容量達1,650萬人次、供國際線及國內線共用的大型航廈，容量為2019年的二倍多。

民航局指出，目前高雄機場面積約269公頃，設有二座航廈、二座貨運站、二座維修棚。其中國際線航廈每年可容納逾600萬人次，是我國南部地區重要航空樞紐。依據估算，至2035年高雄機場每年旅客人次可成長至865萬，在樂觀情境下，更可能達到1,023萬人次。

但高雄國際機場面臨既有航廈空間不足且建物老舊，轉乘便利性也尚待改進，因此局方計畫在既有高雄國際機場內，建置面積92.2公頃的新航廈，最大年容量為1,650萬人次，分別為國際線1,490萬人與國內線160萬人次。

工程計畫將拆除既有國內航廈，重建為國際、國內共用新航廈，也會新設轉運中心銜接新舊航廈。但為了維持營運不中斷，將採「先建後拆」方式，計畫於2025至2032年建造新航廈，並於2033年至2040年拆除舊航廈。

不過，基於南部旅客成長需求，交通部經持續滾動檢討計畫內容，準備縮短高雄國際機場新航廈第一、二期建設期程，第一期工程有望提前於2030年前完工。

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