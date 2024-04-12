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為第3季旺季營運打底 超商推聯名鮮食各展身手

中央社／ 台北12日電

超商將邁入夏日旺季，近年以聯名商品推升鮮食銷售，成為帶動超商業績的策略之一；今年4月超商三雄各展身手，分別跨業再推聯名鮮食或飲品，有望帶動業績成長1至2成，帶來上千萬元營收，為第3季旺季營運打底。

統一超旗下7-ELEVEN今天宣布，將攜手美國巧克力品牌，首次跨類別整合開發三明治、烘焙、甜點、冷飲等可可商品。

全家看好炎夏商機，首度與台灣知名連鎖茶館跨界聯名，13日起陸續開賣飲品、雪糕、洋芋片等5款新品，預估聯名新品上市，可帶動相關品類業績成長1至2成。

萊爾富表示，超商推聯名料理，既是商機也是趨勢財，新品研發不斷推陳出新，往往帶出穩定業績。如自2021年10月開始，3度攜手知名義式餐廳，推出多款超商獨家聯名鮮食新品，為超商鮮食挹注上千萬元的營收；萊爾富4月第4度合作，推出4款超商獨家聯名鮮食新品，有望吸引不同客群走進超商消費。

營收 超商

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