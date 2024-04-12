快訊

爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？葛斯齊稱交叉比對舊聞便知

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

台南3歲女童過斑馬線遭撞死 女駕駛與家屬調解成立獲緩刑

汽車訂閱發燒 格上訂閱車業績翻倍、市占8成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
汽車訂閱只需定時支付輕鬆且可預期的費用，即享有多元品牌車型可選擇，讓消費者有更多選擇。業者提供
汽車訂閱只需定時支付輕鬆且可預期的費用，即享有多元品牌車型可選擇，讓消費者有更多選擇。業者提供

汽車訂閱在租車市場異軍突起，不少人不想付高額頭款、又想開好車，汽車租賃擁有自用車的優點，卻不需承擔買車養車的缺點，格上租車推出用車不用買，享有多元品牌車型，受消費者青睞，格上訂閱車業績翻倍、市占達8成。

裕隆集團（2201）移動服務事業群旗下格上租車，以創新汽車訂閱模式推出格上訂閱車產品，兩年來以租期彈性、車款多樣選擇及計價實惠受到市場歡迎，成為租車市場黑馬，上市第二年業績即以翻倍速度成長，攜手合作夥伴SeaLand穩居汽車訂閱市場第一，市占率達8成。

汽車訂閱在租車市場異軍突起，三個月租期的訂閱制，擁有自用車的優點，卻不需承擔買車養車的缺點，尤其吸引40歲以下消費者青睞。格上指出，上萬名訂閱車用戶中，超過5成使用者年齡介於20到39歲，且持續成長，30幾歲年輕人為主力客群，占約4成，顯示年輕一代對汽車訂閱服務的偏好愈來愈高。

格上指出，台灣民眾購置車輛平均持有時間為13年，不論全款或貸款，購車初期需準備數十萬或數百萬不等的資金，再加上擁車需再承擔稅金、保險、保養、維修以及車輛折舊費用，有成本投入越高，越捨不得換車的現象，汽車訂閱讓消費者考慮買車時，有另一種不需支付高成本就能擁有車輛的模式，滿足消費者需求，也創造汽車訂閱市場的高成長性。

對消費者來說，便利性、成本、靈活性是考慮以訂閱車取代買車的重要決策特徵，包括多樣選擇的品牌及車款、租期彈性及計價實惠都是重要考慮因素。汽車訂閱只需定時支付輕鬆且可預期的費用，即享有多元品牌車型可選擇，讓消費者有更彈性的資金運用空間，每三個月到期除了選擇原車續約外，亦可換開其他車款，提早解鎖夢想車型。

格上訂閱車以租期彈性、車款多樣選擇及計價實惠受到市場歡迎，成為租車市場黑馬。業者提供
格上訂閱車以租期彈性、車款多樣選擇及計價實惠受到市場歡迎，成為租車市場黑馬。業者提供

消費 車市

延伸閱讀

不想買車養車？汽車訂閱經濟發燒 40歲以下族群青睞

陸3月車市比亞迪重回銷冠 日系車廠集體掉隊

Citroen雪鐵龍Basalt Vision預告全新跨界SUV

「370萬人奔向全食帶」飯店訂光、營地擠爆、租車搶手

相關新聞

新竹生醫園區第三生技大樓今日正式啟用

國家科學及技術委員會（國科會）於今（12）日舉行新竹生醫園區第三生技大樓啟用典禮，近年來生醫園區廠房供不應求，該大樓的啟...

豐邑機構全面展開地震後免費建物巡檢 要守護社區住戶安全

403花蓮強震全台有感，對於強震造成花蓮的意外災害，豐邑機構深感遺憾與關懷。為確保豐邑社區住戶安全，身為建築業的一員，豐...

汽車訂閱發燒 格上訂閱車業績翻倍、市占8成

汽車訂閱在租車市場異軍突起，不少人不想付高額頭款、又想開好車，汽車租賃擁有自用車的優點，卻不需承擔買車養車的缺點，格上租...

長榮航空今首航高雄－香港航線 5/15增為每天2班

長榮航空（2618）暌違多年再度開闢高雄直飛新航點，12日首航高雄－香港航線，成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-...

西屯預售均價衝7字頭、大里梧棲卻下修 專家點關鍵

受惠於重劃區等議題，台中房市蓬勃發展，住商機構彙整實價預售交易，台中市第一季以西屯區房價表現最佳，該區新案均價已近7字頭...

全台蝸居化！ 七都1房交易占比激增、台中排第二

受高房價影響，主要都會區小宅化現象已成趨勢。永慶房產集團根據實價登錄資料，觀察近五年六都和新竹縣市屋齡超過2年的成屋各房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。