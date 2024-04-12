蝸居時代來臨？台北1房占比5年間從4.9%飆至19%

受高房價壓力影響，台灣主要都會區的小宅化現象已成趨勢。永慶房產集團根據實價登錄資料指出，台北5年間1房占比增加近15個百分點，2023年占比近2成最高。

永慶房屋觀察，近5年六都和新竹縣市屋齡超過2年的成屋各房數交易量占比變化，台北5年間1房占比從4.9%飆至19%，增加近15個百分點；其餘五都和新竹縣市1房產品的交易占比在5年間也明顯增加。反之，3房、4房以上產品交易占比全面下降。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2023年台北、新北、台中三都的1房交易已超過10%，在5年間台北、台中1房占比增幅皆超過10個百分點。其中台北甚至增加近15個百分點，2023年1房占比為19%，為六都及新竹縣市最高，顯示都會區小宅化越來越明顯。

陳金萍解釋，近年來房價高漲，雖雙北房價漲勢不如其餘五都明顯，但房價維持高檔，對許多民眾而言已不堪負荷，不少購屋族群迫於現實層面，而選擇面積較小的房屋，這也是雙北以及台中1房占比超過1成的主因。除台北和台中增幅最多外，新北、桃園、台中和台南近5年1房占比也都增加7個百分點以上，顯示在高房價與少子化的狀況下，降低民眾購屋空間的需求，蝸居時代來臨，1房產品交易熱度攀升。

不過，觀察2023年六都成屋各房數交易量的占比，永慶說明，3房仍是目前市場交易主流，但是交易占比卻明顯下降。陳金萍分析，民眾為了追求較好的居住品質，只要在購屋預算許可下，仍會優先選擇坪數較充裕的3房產品，尤其如果又是有2個小孩的4口家庭或是有年邁的父母親需照顧，買房時3房就會是首選。

商品推薦