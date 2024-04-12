福特導入陸系品牌？ 公司：無此計劃

在中國大陸汽車產能外溢下，市場多次傳出比亞迪、奇瑞與吉利等大陸汽車品牌將進軍台灣市場，但截至目前為止，多家國內車廠都否認將與相關大陸汽車品牌合作。

福特六和昨（11）日首次對外澄清。福特六和強調，公司立足台灣超過50年，秉持著深耕台灣初衷，依循Ford全球戰略製造與開發原則，未有導入大陸汽車品牌的商業計畫，外界切勿以訛傳訛，有關福特六和導入大陸品牌相關事宜皆為不實訊息。

在此之前，中華車（2204）的MG品牌導入國產，獲得市場肯定，大陸汽車品牌也因而被認為有相當大的發展空間。從去年底開始，包括吉利、奇瑞與比亞迪汽車來台的消息不斷，有的品牌傳出將在台灣導入國產，有的品牌則計畫從東南亞廠進口來台，不過至今都尚未獲得證實。

車廠私下表示，包括福特六和、中華車等都曾接收到訊息，大陸汽車品牌有意合作來台導入生產，不過幾家車廠都並未同意。

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