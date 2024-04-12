福特進擊…攻國產新能源車 斥資25億元推動廠區升級

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
福特六和宣布斥資超過25億元推動中壢廠區產線升級。 圖／業者提供
福特六和宣布斥資超過25億元推動中壢廠區產線升級。 圖／業者提供

看好新能源車趨勢，福特六和昨（11）日宣布斥資超過25億元推動中壢廠區產線升級，提前布局Ford未來全球戰略、新能源車國產化，並打造智慧製造產線相關的智慧倉儲升級作業。福特六和強調，無論是Hybrid、plug-in hybrid或EV都是市場趨勢，只要產品和價格符合台灣消費者條件且具備需求潛力，福特六和皆有可能進行評估。

福特六和大動作投資產線升級，將加入新能源車的戰局。新能源車受到各方矚目，在納智捷n7開始大量交車之後，中華車（2204）的MG電動車款也即將在第2季發表並導入國產，福特六和此時宣布大動作產線升級，加入新能源車國產化行列，台灣國產電動車的腳步加快。

福特六和汽車總經理陳文芳強調，面對未來充滿挑戰的市場前景，福特六和仍會秉持對台灣市場的承諾，落實於主力級距Ford全球戰略車款在地生產，持續導入豐富多元的產品陣容與新能源車款滿足消費者。

福特六和持續在台投資。從2017年的「汽車智慧製造暨供應鏈品質提升計畫」布局智慧製造領域，2020年正式啟用台灣首座智慧彈性車身生產線，面對後疫情時代全球產業生產結構及程序之劇變，福特六和進一步導入虛擬實境（VR）技術，讓本地工程師能與全球Ford團隊克服時間與空間限制，達到零時差接軌之目的，同時工程團隊更進一步擴充VR視覺和操控設備相關技術應用範圍，藉此模擬產線運作狀況，進行方案調整及優化生產流程，同步強化在地廠商研發能力及提升零組件生產品質及產值。

福特六和指出，現行產品編成為福特品牌旗下共有 Focus以及Kuga兩款國產車款、共計有14個車型，供應鏈涵蓋亞洲、歐美及南非不同國家。面對國際局勢驟變和不可控因素（如天災、戰爭、通膨）影響增加，以及內部市場的快速變化與挑戰，福特六和為降低過往物流/倉儲營運模式因外在因素所可能帶來的時程延宕及斷鏈缺料危機，著手開發高效率的全新智慧倉儲管理系統及供應鏈倉管數位化資訊雲系統，使連貫內部物流作業從貨櫃安排、卸櫃、入庫儲位、開箱、揀料到出貨更具效率，並優化橫向各單位系統通訊傳遞，降低潛在風險。

此外，福特六和同步攜手物流通運、零組件生產等各領域之供應鏈夥伴，針對倉儲系統管理流程、生產效率分析數據、即時補料機制等環節進行數位化轉型，並透過雲端資訊平台對接整合，有效掌握車輛零組件庫存水位，冀望自前端物流入庫、中端產能控管乃至於終端庫存補料等不同層面進行精準決策。

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