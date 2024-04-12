中化製藥成立控股公司

老牌製藥廠中化製藥（1701）昨（11）日公告，董事會決議通過依企業併購法股份轉換方式成立中化投資控股公司，中化製藥並將自9月2日起，以每1股普通股換發中化控股之普通股0.5股，正式轉換成為中化控股100%子公司。中化控股成立後，也將取代中化製藥成為上市公司。

中化表示，配合集團未來多元發展，達到有效資源管理，成立控股公司後將帶領各事業體朝智能化發展。

成立於1952年3月的中化製藥為台灣前三大學名藥廠，主要產品有人用西藥、動物用藥、家庭保健用品等。 目前營收比重為人用藥品72%、動物用藥7%、醫療器材10%、日化保健用品8%，轉投資公司包括原料藥廠中化合成、保健及生化用品的中化裕民、大陸事業蘇州中化及長照領域的中化銀髮。中化去年合併營收85.75億元，稅後淨利3.2億元，每股純益1.08元。

中化製藥指出，為因應全球供應鏈重組下所帶來的機會與挑戰，實現營運成長以鞏固既有市場領導地位，並提升整體經營策略綜效，董事會決議通過成立中化控股，擬以股份轉換方式，讓中化製藥於股份轉換基準日，將全部已發行的普通股股份讓與中化控股，並由中化控股發行新股予中化製藥股東作為對價。

中化控股與中化製藥的換股比例，目前暫定為中化製藥股東每1股普通股，換發中化控股之普通股0.5股，股份轉換基準日暫定9月2日。待這次股份轉換完成後，中化製藥股票將於股份轉換基準日依法終止上市，同日由中化控股據證券交易所相關規定辦理其股票上市買賣。本次股份轉換完成後，中化製藥成為中化控股100%子公司，依法向金融監督管理委員會申請停止公開發行股票。

中化指出，轉型為控股公司後，實際營業將進行「分業化管理」，這項新的營運模式，將透過集中協調的流程來提高整個企業的效率和可擴展性，並透過營運策略轉型降低交易成本。中化強調，「分業經營」可明確績效指標和分工，集中推行數位化，達到資源的互享發揮綜效，未來中化控股公司將打造為多元化的控股平台，進行多元化產業合作。

國內生技製藥界成立控股公司例案並不多見，較知名的僅有2009年成立的承業生醫投資控股公司、與2011年成立的永信國際投資控股公司，晟德大藥廠去年也曾評估轉型為控股公司，但目前仍處於規劃階段。

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