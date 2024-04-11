智慧局設台灣專利超級站 插旗4展秀創新實力

經濟部智慧財產局今年選擇在重要國際專業展，設置「台灣專利超級站（Taiwan Patent GO）」專館，將在台北國際汽機車零配件展、台灣國際創意禮品文具展、新一代設計展及台灣創新技術博覽會等4展，篩選優良專利作品參與展出。

智慧局2024「台灣專利超級站」由外貿協會執行，嚴選曾於國家發明獎或台灣創新技術博覽會獲獎的專利品參展，同時辦理專利座談，透過資深專利師與廠商對談，分享廠商的專利技術及經驗，也期望透過展覽平台增加與國內外買家的交流，開創市場新商機。

貿協今天透過新聞稿表示，台灣專利超級站在展期間，每日下午提供「喝咖啡、談專利」的免費諮詢服務，有專利師駐場，協助廠商深入了解專利申請相關資訊。

「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」將於4月17日至20日在台北南港展覽1館展出，有19國近千家業者參展，展出規模達2700個攤位，呈現汽機車零配件完整供應鏈與新能源、智慧移動產業生態系。

貿協表示，「台灣專利超級站」首度插旗TAIPEIAMPA，展出工研院展示最新低繞射透明顯示技術，車輛研究測試中心、中華電信研究院、國立台北科技大學提出車輛安全的關鍵解方，同時，國家原子能科技研究院、天揚精密科技、智佳電子則將帶來具安全環保節能保證的電池方面技術服務。

亞洲指標性B2B禮品展「台灣國際創意禮品文具展（DG Taiwan）」，將於4月18日至21日在台北世貿1館展出，此次「台灣專利超級站」邀請擁有獨特禮品的台灣廠商，乾唐軒、聖霖創意、緯創資通、鉅田潔淨、創淨科技、佐益企業、春佰億及元智大學也將展出8項專利。

展品包括日常養護的熱波按摩器、環境友善甘蔗吸管，新型態咖啡茶飲多用途萃取機等，種類多元皆為因應現代生活需求而設計的實用好物，充分展現了台灣在禮品文具領域的創新實力。

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