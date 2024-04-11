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全台首座氖氣提純工廠在屏東 完整半導體產業鏈

中央社／ 屏東縣11日電
半導體原料業者信銘工業與華立集團在屏東打造全台首座氖氣提純工廠，11日於屏南產業園區進行第3期廠房動土典禮，對半導體產業發展具有指標性意義。圖／屏東縣政府提供（中央社）
半導體原料業者信銘工業與華立集團在屏東打造全台首座氖氣提純工廠，11日於屏南產業園區進行第3期廠房動土典禮，對半導體產業發展具有指標性意義。圖／屏東縣政府提供（中央社）

屏東縣長周春米今天表示，信銘工業陸續投資屏東超過新台幣5億元，在屏東打造台灣首座氖氣提純工廠，具半導體產業發展指標性意義。

信銘工業與華立集團在屏南產業園區舉行第3期廠房動土典禮，屏東縣政府發布新聞稿表示，信銘工業專注製造與銷售工業用氣品產品，近年為回應半導體先進製程對氣體大量、多元需求，於屏南產業園區擴建廠房，成為屏東切入半導體產業鏈核心氣體供應商，客戶包含國內、外半導體科技大廠。

縣府表示，華立集團致力於材料通路發展，先後引進複合材料、工業塑膠、印刷電路板與半導體等產業材料與設備，也是台灣代表性廠商；信銘工業與華立集團合資建設的廠房成為全台首座氖氣提純工廠，見證廠商在地扎根並成長茁壯。

縣府說，氖氣為晶片製程雷射氣體關鍵原料，但俄烏戰爭造成特殊氣體價格飆漲，為降低地緣政治風險並強化供應鏈韌性，中國鋼鐵股份有限公司、華立等相繼投入氖氣供應鏈，縮短運輸時間、成本及減少碳排。

屏東縣政府城鄉發展處告訴中央社記者，廠商力拚今年底前完工。屏東科學園區、屏南工業區等各大產業園區正積極招商，行政院長陳建仁日前也拍板通過屏南快速道路興建規劃，對屏南產業發展、運輸、醫療大有幫助，在良好氣候、水電充足及土地完整等基礎上再結合高鐵南延計畫，未來可鏈結高雄與台南科學園區，成就南台灣完整科技廊帶。

半導體 屏東縣 鋼鐵股

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