全台首座氖氣提純工廠在屏東 完整半導體產業鏈
屏東縣長周春米今天表示，信銘工業陸續投資屏東超過新台幣5億元，在屏東打造台灣首座氖氣提純工廠，具半導體產業發展指標性意義。
信銘工業與華立集團在屏南產業園區舉行第3期廠房動土典禮，屏東縣政府發布新聞稿表示，信銘工業專注製造與銷售工業用氣品產品，近年為回應半導體先進製程對氣體大量、多元需求，於屏南產業園區擴建廠房，成為屏東切入半導體產業鏈核心氣體供應商，客戶包含國內、外半導體科技大廠。
縣府表示，華立集團致力於材料通路發展，先後引進複合材料、工業塑膠、印刷電路板與半導體等產業材料與設備，也是台灣代表性廠商；信銘工業與華立集團合資建設的廠房成為全台首座氖氣提純工廠，見證廠商在地扎根並成長茁壯。
縣府說，氖氣為晶片製程雷射氣體關鍵原料，但俄烏戰爭造成特殊氣體價格飆漲，為降低地緣政治風險並強化供應鏈韌性，中國鋼鐵股份有限公司、華立等相繼投入氖氣供應鏈，縮短運輸時間、成本及減少碳排。
屏東縣政府城鄉發展處告訴中央社記者，廠商力拚今年底前完工。屏東科學園區、屏南工業區等各大產業園區正積極招商，行政院長陳建仁日前也拍板通過屏南快速道路興建規劃，對屏南產業發展、運輸、醫療大有幫助，在良好氣候、水電充足及土地完整等基礎上再結合高鐵南延計畫，未來可鏈結高雄與台南科學園區，成就南台灣完整科技廊帶。
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