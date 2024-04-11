洋基工程接單傳捷報！搶下艾司摩爾林口新廠統包工程 金額高達98億
無塵室廠洋基工程接單傳捷報，成功搶下艾司摩爾（ASML）林口園區新廠統包工程案，總金額高達新台幣98億元，未來將依工程進度認列收入。
艾司摩爾持續擴大投資台灣，規劃在新北市林口園區建置新廠，包含無塵室生產工廠、辦公室、研發中心及物流倉儲。這是艾司摩爾在台灣最大筆投資，備受各界矚目。
洋基工程今天公告承攬ASML林口園區新廠統包工程，包含機電及土木工程，總金額高達98億元，估計工程須耗時3至4年完工，未來將依工程進度認列收入。
洋基工程日前順利獲得高雄富邦凹子底開發案的機電工程，總金額達83.41億元，同樣須耗時3至4年完工。洋基工程粗估，目前未認列收入約300億元規模。
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