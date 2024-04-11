房價、租金齊上揚…居住成本壓力重 3月房租指數再創歷史新高
據主計處資料顯示，房租指數3月再度寫下歷史新高的105.57，較去年同期年增2.24%，3月房租指數的年增率是近12個月以來最高的一次；統計過去8個月的房租指數年增率都在2%以上，不僅是租金趨勢仍呈現緩步上揚，住宅維修費也寫下歷史新高。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從官方統計數據來看，房租指數仍呈現緩步創高的趨勢不變，不過政府透過租金補貼，讓租屋族降低租金負擔，不過可能租金補貼的額度也被這幾年租金上漲金額給抵消掉。
曾敬德指出，現在民眾的居住代價成本越來越高，包括房價持續創高，租金也在上揚，居住相關的維修費、管理費用都上揚，電價調漲後未來水電燃氣統計項目也可能緩增，加上通膨讓生活支出成本增加，民眾難免有荷包越來越薄的感受。
統計顯示，3月的房租指數年增率達2.24%，年增率寫下過去12個月以來的單月新高。
曾敬德指出，接下來要觀察房租上漲是否有加速的狀況，尤其兩年前可能租金簽訂的水準較低，等到後面換約或者換新租屋時，租客可能就會有租金明顯上漲的感受。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台積電設廠效應發威？清景麟林聰麟：今年房市北到南會「好得不得了」
▪ 新青安讓40k族輕鬆買房？他愣喊「唬爛」 內行曝1招：超級賺
▪ 震不斷！專家：危老案三大難題重建之路難走
▪ 大坪數淪毒藥 別人賺450萬、他晚8年賣屋慘賠2196萬
▪ 高鐵房市熱爆！新竹價漲7成、這站交易量增8倍
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言