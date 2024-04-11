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房價、租金齊上揚…居住成本壓力重 3月房租指數再創歷史新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據主計處資料顯示，房租指數3月再度寫下歷史新高的105.57，較去年同期年增2.24%，3月房租指數的年增率是近12個月以來最高的一次。圖／聯合報系資料照
據主計處資料顯示，房租指數3月再度寫下歷史新高的105.57，較去年同期年增2.24%，3月房租指數的年增率是近12個月以來最高的一次。圖／聯合報系資料照

據主計處資料顯示，房租指數3月再度寫下歷史新高的105.57，較去年同期年增2.24%，3月房租指數的年增率是近12個月以來最高的一次；統計過去8個月的房租指數年增率都在2%以上，不僅是租金趨勢仍呈現緩步上揚，住宅維修費也寫下歷史新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從官方統計數據來看，房租指數仍呈現緩步創高的趨勢不變，不過政府透過租金補貼，讓租屋族降低租金負擔，不過可能租金補貼的額度也被這幾年租金上漲金額給抵消掉。

曾敬德指出，現在民眾的居住代價成本越來越高，包括房價持續創高，租金也在上揚，居住相關的維修費、管理費用都上揚，電價調漲後未來水電燃氣統計項目也可能緩增，加上通膨讓生活支出成本增加，民眾難免有荷包越來越薄的感受。

統計顯示，3月的房租指數年增率達2.24%，年增率寫下過去12個月以來的單月新高。

曾敬德指出，接下來要觀察房租上漲是否有加速的狀況，尤其兩年前可能租金簽訂的水準較低，等到後面換約或者換新租屋時，租客可能就會有租金明顯上漲的感受。

房租 租屋 租金補貼 通膨 電價

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