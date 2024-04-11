房價走高！星展馬鐵英：台灣不動產政策矛盾、央行觀望
四大房價指數創下歷史新高，顛覆各界原本對房市軟著陸的預期，歸因於新青安房貸政策帶動民眾購屋信心，以及對通膨的預期心理發酵。星展集團資深經濟學家馬鐵英11日指出，台灣政府對不動產政策目標存在矛盾，推估台灣央行將先觀察一到兩個季度，才決定是否進一步實施信用管制措施。
伴隨台灣花蓮強震後災害重建，馬鐵英也說，下半年營建投資具備反彈潛力。
根據統計，包括政大永慶、信義、清華安富及內政部住宅價格，而作為新建案市場代表的國泰房地產指數，亦於去年第4季站上歷史次高，全台房價漲幅相當有感。
馬鐵英說，今年1月、2月台灣房地產反彈明顯，信義房價指數回升，銀行房貸成長出現加快跡象、回到8％年增率，假設房價增幅趨勢持續，帶動房貸年增率達到雙位數，確實台灣央行將可能推出信用管制措施，管控資金過度集中房貸風險。
馬鐵英指出，台灣政府對不動產政策目標存在矛盾，一方面推青年安心房貸，一方面又擔心房貸成長速度過快，挹注居民家庭債務負擔成長過快，尤其房價反彈太大，將使得房價收入比重新惡化。
面對政府政策矛盾，馬鐵英認為，央行也只能先處於觀望態度，估計央行將會等待一、兩個季度，看看具體資產價格與房屋貸款指標變化，再決定是否進一步推出信用管制措施。
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