寶晶能源攜手日商大和房屋 促進台日開展再生能源業務

寶晶能源4月10日宣布與日本最大的綜合營建集團，擁有千萬住宅客戶的日商大和房屋工業股份有限公司（大和ハウス工業株式会社）簽署合作意向書，雙方預計就台灣及日本當地再生能源包括相關之開發、投資、建置，以及營運（包括但不限於股權合資、綠電買賣、工程統客、共同投標、技術交流、資訊分享）進行合作。大和房屋工業隸屬的大和房屋集團多年來秉持重視人、街區與生活的核心價值，底下的環境能源事業部已興建超過3G的太陽能電站，為客戶創造兼具創新與美好生活的提案，與寶晶能源重視在地環境保護、社會責任、綠色承諾與普惠綠能的目標一致，寶晶能源期盼本次合作能借鏡日本經驗，加速推進台灣再生能源市場發展，並為在日本及台灣的日商或台商提供再生能源的服務。

大和房屋工業1955年於大阪創立，是日本最大綜合營建集團，更獲《Fortune》雜誌連十年評為世界500大企業，全球版圖從美國、澳洲到台灣，擴及20個國家、超過40個城市，建築範疇從住宅、酒店式公寓到商業建築等，來台已逾十年。寶晶能源與大和房屋工業將就雙方於台、日之在地經驗進行交流，並盼能共同為兩地追求RE100之國際企業提供最適切之再生能源方案。

2011年3月11日東日本大地震後引發巨大海嘯，導致福島核電事故的發生，深刻影響日本能源政策走向。台灣同樣位於板塊交界處、近期也受到地震影響，幸而提前部屬的儲能及備援電力快速啟動，加上太陽能光電提供的電力，未造成大規模停電事件。寶晶能源蔡佳晋董事長表示：「除了地理位置，台灣與日本在人口老化、無人耕作農地等議題上也多有相似之處，日本更於2013年頒布《農山漁村再生能源法》加速推廣潔淨能源，本次與大和房屋集團合作，期待借鏡日本當地太陽能光電開發、建造、維運及以光電帶動地方創生的經驗，更加深入瞭解日本政策及產業發展趨勢，用以光養農、以光興農、以光護農及以光興農的精神，以低碳產業促進農村再造，進而加速台灣再生能源產業發展與轉型。」

寶晶能源致力於太陽光電的發展與再生能源的相關應用，秉持普惠綠能的願景，期待推進台灣能源轉型並同時以低碳經濟促進鄉鎮繁榮。此外，寶晶能源亦加速海外佈局，除日本外也積極研究澳洲的再生能源及氫能市場，以目前寶佳集團在澳洲紮實的基礎下，推動台澳能源的雙邊合作。

商品推薦

udn討論區

INP: