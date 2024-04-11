首季商用不動產交易金額達438億元 高力：建商庫存儲備動能拉抬

隨2023下半年買賣移轉棟數大增，開發業者積極出手買地、獵樓補庫存，今年第1季商用不動產、土地，建商均為最主要買盤，占比均超過五成。據高力國際調查，第1季商用不動產交易金額達438億元，光是建商就貢獻229億元、占比約52.28%；首季土地交易額約469億元，建商便出手260億元、占比約55.43%。

高力國際副董事總經理暨資本市場及投資服務部主管黃正忠指出，開發業者看準買進整棟舊樓重建商機，以逾200億元買進台北市芙蓉大樓、桃園市晶悅國際飯店以及台中市展華花園會館等三棟舊樓，此途徑也成為另一條儲備土地的管道。

據高力國際統計，第1季商用不動產交易額約438億元，相較去年同期165億元，年增高達1.65倍，更是2022年以來同期最高；其中以辦公室交易額近185億元為最高，較去年同期的25.79億元、年增達6.16倍。

其次則是廠辦交易額近82億元，第三為廠房、倉儲，交易額近55億元，而且除零售部分較去年衰退外，其它商用不動產類別都是呈現成長現象。高力國際分析，首季商用不動產除開發業者積極買進，自用買方則以科技業較積極，本季共出資84億元買進商用不動產。

反觀壽險業者因央行第六度升息，不動產最低收益率門檻拉高至2.97%，更加提高進場門檻，首季僅有一筆壽險業者投資交易、金額14.5億元，黃正忠指出，該案是由高力國際協助台新人壽買進之台南全棟廠辦，因區位鄰近南科，產業群聚效應看俏，且有長期穩定收益、租金收益率遠高於壽險業最低收益率門檻，當前雙北地區難有符合壽險業收益率門檻之投資標的，投資人搜尋標的之重心轉向南部市場或廠辦、物流等產品類型。

至於第1季商用不動產前五大指標交易案，分別為北市芙蓉大樓131.25億元，北市廠辦瑞光大樓、利豐大樓47.89億元，桃園市晶悅國際飯店34.79億元，台中市展華花園會館34億元，以及台南市國賓影城大樓16.4億元，其中芙蓉大樓、晶悅國際廣場以及展華花園會館等三宗交易，均是以大部分產權或是整棟購置後布局危老或都更重建的案例。

除商用不動產買氣回溫外，土地買氣逐漸活絡，第1季交易額約469億元，對比去年同期約178億元，年增近1.64倍，且相較去年上半年土地交易額僅約417億元，今年第1季土地買氣則直接超越去年上半年。

進一步觀察土地交易熱區則是台中市買氣最佳，首季土地成交額約113億元、占比約24%，第二則是新北市、約102億元，占比約22%。至於首季買進土地類型，以商業區、住宅區土地為主，兩者占比合計約75%，工業土地占比約20%，且首季前五大土地交易案，僅一筆為自用營運，其它四筆均是開發業者買進。

高力國際董事總經理劉學龍也表示，首季在「商用穩、土地回溫」的情勢下，預期自用型買方、高資產族群在考量不動產兼具收益與保值的考量下，將持續成為今年買盤主要動能；至於土地買氣則在開發業者積極出手買地後，可望推升全年土地交易總額。

此外，因央行六度升息進而壓縮辦公室租金收益率空間，預期投資人需要更謹慎評估辦公室租金潛力，或更積極評估租金收益率更佳區域市場，或廠辦、物流等工業地產。

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