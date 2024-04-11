家登前進日本擬設廠選定久留米 董座這樣說
家登（3680）預定前進日本設廠，董事長邱銘乾說，公司計畫久留米廣川新工業園區設廠預定今年動工，配合客戶當地備援需求，緣起是三一一大地震時和獅子會協助日本朋友而結緣，該區域距離熊本僅一小時車程且土地費用僅熊本二分之一而決定在當地投資，且鄰近 SONY 與福岡機場。
邱銘乾說，日本積極鼓勵半導體投資的決心大家都看得見，家登因應客戶與市場需求而前進日本，台灣半導體的24小時運作需要工作文化支持也有賴工程師的勤奮，基礎建設不能太差、國民教育程度等都是要素，歐美要復興半導體製造則仍有難度。
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