北美AM件拉貨助攻 東陽首季稅前獲利創新高
受惠售後件（AM）在北美市場出貨強勁，汽車零配件廠東陽今天上午公布3月自結稅前淨利新台幣5.9億元，創歷史單月新高，累計第1季稅前獲利14.98億元，大幅年增140%，創單季新高。
東陽自結3月稅前獲利5.9億元，較去年同期3.29億元成長79%，是繼今年1月創高後，3月再度改寫史上最賺單月。
累計第1季東陽自結稅前獲利14.98億元，較去年同期6.25億元大增140%，第1季稅前獲利站單季新高，累計每股稅前純益2.48元。
東陽說明，第1季受惠市場需求熱絡，整體業績向上成長。東陽積極覓地擴廠、擴增產能，因應未來成長需求。
東陽持續受惠AM件出貨強勁，3月和第1季AM營收雙創歷史新高。法人分析，北美汽車保險公司StateFarm全面採用AM副廠件，對東陽拉貨效應繼續擴大，預期東陽今年AM營收成長可到雙位數以上百分比。
展望今年營運，法人評估，東陽今年整體業績成長上看8%至9%，拚歷史新高。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台積電設廠效應發威？清景麟林聰麟：今年房市北到南會「好得不得了」
▪ 新青安讓40k族輕鬆買房？他愣喊「唬爛」 內行曝1招：超級賺
▪ 震不斷！專家：危老案三大難題重建之路難走
▪ 大坪數淪毒藥 別人賺450萬、他晚8年賣屋慘賠2196萬
▪ 高鐵房市熱爆！新竹價漲7成、這站交易量增8倍
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言