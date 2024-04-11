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亞洲生技大會7月登場

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

全球生技協會（BIO）與台灣生物產業發展協會共同籌辦的2024亞洲生技大會將於7月24登場，生物產業發展協會理事長吳忠勳昨（10）日表示，台灣生醫產業在國際上的角色日益重要，今年大會主軸首度由一項擴大為三項，邀請海內外各專家參與創新科技、投資高峰、區域合作等三大論壇。

在展覽方面，生物產業發展協會與外貿協會合作，邀請海內外超過800家指標公司參展、使用2,100個攤位，預期吸引50個國家的生技專業人士參與。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，「擴大投資」與「區域合作」是活動重點。投資高峰論壇將透過國內外創投，邀請所投資的生技公司參加遴選，將選出48隊國內外優秀生技公司。目前已邀請至少50家創投，包括以色列最大醫藥創投基金aMoon、美國矽谷前三大創投之一的飛馬科技風險投資公司（Pegasus Tech Ventures）都將來台參與，期望打造亞洲生技大會為亞洲生技投資第一展會。

投資高峰論壇將邀請英國Syncona投資管理執行合夥人蔡正華、以色列最大醫藥創投基金aMoon合夥人古爾羅什瓦爾布、維梧資本管理（Vivo）合夥人傑克尼爾森探討國際生技投資策略。

區域合作論壇與貿協合作，邀請日本、澳洲、比利時、馬來西亞、泰國、印度、菲律賓等國代表分別舉辦生技論壇。

此次展覽規模超過去年，目前規劃四大專區分別是委託開發暨製造服務（CDMO）、醫藥醫材、細胞及再生醫療及精準檢測專區。

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