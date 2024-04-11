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東元改選 公司派推選11人

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
東元5月24日舉行股東大會改選。 圖／聯合報系資料照片
東元5月24日舉行股東大會改選。 圖／聯合報系資料照片

東元（1504）董事會公司派昨（10）日晚間通過董事改選提名名單共11人，兩位金融界大咖台灣金控董事長沈榮津、中信銀董事長利明献皆獲提名，現任董事長邱純枝也在名單之中。

東元提名的董事人選包含邱純枝、黃呈琮、周守訓、程本清、吳素秋、沈榮津與利明献共七人；獨立董事提名人選有黃協興、童兆勤、陳慧遊、趙梅君共四人。

七席董事提名人中，有四席現任董事，分別是東元董事長邱純枝（公司派代表）、黃呈琮（公司派代表）、周守訓（寶佳代表）、程本清（寶佳代表）；三位新提名人選是永冠能源董事吳素秋（寶佳代表）、台灣金控董事長沈榮津、中信銀董事長利明献。

四席獨立董事有三位新人，中山聯合會計師事務所長黃協興（寶佳代表）是現任獨董；新提名獨董人選是力成科技童兆勤、中華民國人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊、律師趙梅君。

根據東元統計至去年3月底資料，大股東寶佳資產管理對東元持股比重約17.45%，華新麗華持股10.8%，寶佳關係企業嘉源投資持股6.34%，合遠國際投資持有2.36%，東光投資持股1.5%。黃育仁主導的菱光科技在2021年一度斥資20億元大買東元股票，持股曾達3.6%，近幾年陸續處分後，目前菱光科技持股約2.2%。

此次合遠國際推出三席董事周守訓、程本清、吳素秋。黃茂雄勢力東光投資提名邱純枝、東和國際提名黃呈琮。

東元5月24日舉行股東大會改選，日前東元會長黃茂雄長子、菱光董事長黃育仁陣營提出八席，共19人搶11席董事，黃育仁提出名單有現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁及新人陳良鑑共四人，以及獨董人選吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。

東元表示，本次提出名單由主要股東推薦，並篩選符合公司治理規範、未來業務發展所需人選，並經過公司治理及永續委員會審議後，再提交董事會決議通過。董事提名人選組合訴求專業化和國際化等特質。

中信銀 東元

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