亞洲生技大會7月登場 今年三大論壇主軸、將邀50國參與

由全球生技協會（BIO）與台灣生物產業發展協會共同籌辦的2024亞洲生技大會將於7月24至28日正式登場，台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳10日表示，台灣生醫產業在國際上的角色日益重要，今年大會主軸首度由一項擴大為三項，將邀請海內外各專家共同參與創新科技、投資高峰、及區域合作等三大論壇。

在展覽方面，生物產業發展協會與外貿協會合作，擴大邀請海內外超過800家指標公司參展、2,100個攤位，期能吸引來自50國生技專業人士參與。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，「擴大投資」與「區域合作」是今年活動重點。投資高峰論壇將透過國內外創投，邀請旗下所投資之生技公司參加遴選，最終將選出48隊國內外優秀生技公司。目前已邀請至少50家創投，包括以色列最大醫藥創投基金aMoon、美國矽谷前三大創投之一的飛馬科技風險投資公司（Pegasus Tech Ventures）都將來台參與，期望打造亞洲生技大會為亞洲生技投資第一展會。

投資高峰論壇也將邀請英國Syncona投資管理執行合夥人蔡正華、以色列最大醫藥創投基金aMoon合夥人古爾羅什瓦爾布（Gur Roshwalb）、維梧資本管理（Vivo）合夥人傑克尼爾森（Jack B. Nielsen）探討國際生技投資策略。

區域合作論壇（Regional Collaboration Forum）則是與外貿協會共同合作，將邀請日本、澳洲、比利時、馬來西亞、泰國、印度、菲律賓等分別舉辦其生技論壇，並配合政府新南向政策，討論各國生技投資、法規、商機合作等議題。

在展覽部分預期將超過去年，約有2,100個攤位，800家廠商。目前四大專區分別是CDMO（委託開發暨製造服務）、醫藥醫材、細胞及再生醫療及精準檢測專區。

今年大會論壇將邀請的國際重磅講者，包括麻省理工學院（MIT） James and Patricia Poitras講座教授、唐獎得主張鋒分享「生物多樣性研究」；曾獲選為全球醫療健康領域50位最具影響力的PwC新加坡健康事業部門負責人祖賓達魯瓦拉（Zubin J. Daruwalla）分享產業最新趨勢；全球新創大賽主席安尼士吾札曼（Anis Uzzaman）演講國際創投對生技產業未來前景看法。

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