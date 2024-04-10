快訊

Fed 6月降息預期破滅...道瓊早盤挫逾500點 台積電ADR逆勢漲1.4％

台鐵普悠瑪列車出軌 巨石掉落鐵軌雙線不通

馬英九帶來正能量！陸學者分析馬習二會：料將迎來兩岸交流「小高潮」

亞洲生技大會7月登場 今年三大論壇主軸、將邀50國參與

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
2024亞洲生技大會將於7月24至28日登場，台灣生物產業發展協會秘書長林治華（左起）、理事長吳忠勳及亞洲生技大會主席李鍾熙共同說明今年大會重點。記者謝柏宏／攝影
2024亞洲生技大會將於7月24至28日登場，台灣生物產業發展協會秘書長林治華（左起）、理事長吳忠勳及亞洲生技大會主席李鍾熙共同說明今年大會重點。記者謝柏宏／攝影

由全球生技協會（BIO）與台灣生物產業發展協會共同籌辦的2024亞洲生技大會將於7月24至28日正式登場，台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳10日表示，台灣生醫產業在國際上的角色日益重要，今年大會主軸首度由一項擴大為三項，將邀請海內外各專家共同參與創新科技、投資高峰、及區域合作等三大論壇。

在展覽方面，生物產業發展協會與外貿協會合作，擴大邀請海內外超過800家指標公司參展、2,100個攤位，期能吸引來自50國生技專業人士參與。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，「擴大投資」與「區域合作」是今年活動重點。投資高峰論壇將透過國內外創投，邀請旗下所投資之生技公司參加遴選，最終將選出48隊國內外優秀生技公司。目前已邀請至少50家創投，包括以色列最大醫藥創投基金aMoon、美國矽谷前三大創投之一的飛馬科技風險投資公司（Pegasus Tech Ventures）都將來台參與，期望打造亞洲生技大會為亞洲生技投資第一展會。

投資高峰論壇也將邀請英國Syncona投資管理執行合夥人蔡正華、以色列最大醫藥創投基金aMoon合夥人古爾羅什瓦爾布（Gur Roshwalb）、維梧資本管理（Vivo）合夥人傑克尼爾森（Jack B. Nielsen）探討國際生技投資策略。

區域合作論壇（Regional Collaboration Forum）則是與外貿協會共同合作，將邀請日本、澳洲、比利時、馬來西亞、泰國、印度、菲律賓等分別舉辦其生技論壇，並配合政府新南向政策，討論各國生技投資、法規、商機合作等議題。

在展覽部分預期將超過去年，約有2,100個攤位，800家廠商。目前四大專區分別是CDMO（委託開發暨製造服務）、醫藥醫材、細胞及再生醫療及精準檢測專區。

今年大會論壇將邀請的國際重磅講者，包括麻省理工學院（MIT） James and Patricia Poitras講座教授、唐獎得主張鋒分享「生物多樣性研究」；曾獲選為全球醫療健康領域50位最具影響力的PwC新加坡健康事業部門負責人祖賓達魯瓦拉（Zubin J. Daruwalla）分享產業最新趨勢；全球新創大賽主席安尼士吾札曼（Anis Uzzaman）演講國際創投對生技產業未來前景看法。

創投基金 生技產業

延伸閱讀

傳準備攻拉法 以色列軍隊購買4萬頂帳篷

拜登再批內唐亞胡「加薩政策犯錯」 呼籲以色列下令停火

以色列矢言進軍拉法 布林肯：以美將先行會商

連盟友也看不下去 拜登：內唐亞胡加薩政策錯誤

相關新聞

影／台積電設廠效應發威？清景麟林聰麟：今年房市北到南會「好得不得了」

清景麟集團董座林聰麟10日在「隈研吾世界建築巡迴展-五感の建築 臺灣臺南」的展前記者會中表示，房市在台積電（2330）設...

震不斷！專家：危老案三大難題重建之路難走

據台北市建管處最新統計資料顯示，北市共累計核准920件危老案件，其中96件危老備註失其效力，以中山區、中正區及大同區為大...

通膨、升息衝擊 去年北投、士林豪宅漲租逾一成

據實價登錄網資料統計發現，近年台北市士林、北投不少豪宅社區租賃交易都有一成以上漲幅，部分甚至出現豪宅租金五年飆漲四成狀況...

4月7日林口廠火警致濃煙四散 南亞再致歉並強調檢測安全無虞

本月7日清晨2時南亞塑膠（1303）林口廠區發生火警，現場濃煙密布且擴及鄰近地區。對此公司10日再次發補充說明，強調廢氣...

強震震出危老關注度 勤業眾信：兩方法重建老屋

日前發生的芮氏規模7.2花蓮大地震，再次震出許多人對危老建物的關注度。依據內政部不動產資訊平台的統計資料，截至2023年...

96件失效！北市驚爆危老棄建潮 專家點三原因

本月3日於花蓮發生規模7.2強震，震央花蓮傳出二棟建物倒塌，全台各地多處房屋震出裂痕、樑柱斷裂及鋼筋爆露等受損災情，再次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。