媒體人葉雲大師講座談轉型與時俱進「走一條不同的路」
台中市建築經營協會大師講座，10日邀請天下雜誌共同執行長兼業務長葉雲，以「走一條不同的路」為題，暢談天下的雙軸轉型，從媒體角度解析如何面對ESG的轉型之路，她特別強調顧客思維，從用戶的角度重新思考產品與服務的價值。
葉雲以天下雜誌為例，所謂雙軸轉型，首先是維持及擴大新聞媒體的影響力，另外則是針對流量與眼球，在永續發展這條路上，推出更多更好的數位創新服務。
各界熱情擁抱ESG大勢，媒體也不例外，成立超過42年的天下雜誌，始終持續在媒體界自我挑戰、轉型突圍，方法值得其他產業借鏡，
台中市建築經營協會理事長葉昱徵表示，天下雜誌繼2018年發表數位創新報告後，持續在媒體界自我挑戰、轉型突圍。作為台灣知名的媒體，提供企業經營者深度時事分析、全球趨勢脈動、企業經營智慧，就像是大家都很熟悉的好朋友一樣，特別期待葉執行長帶來的分享。
葉雲自2015年起擔任天下雜誌業務部總經理，帶領全體業務團隊持續創新突破與數位轉型，2022年開始接任天下雜誌共同執行長兼業務長，統籌天下雜誌整合傳播部、行銷業務部整體策略規劃、決策與執行。
她特別強調顧客思維，從用戶的角度重新思考產品與服務的價值，解決讀者與客戶的痛點，提供更全面、更高品質的產品與服務。
葉雲提到，從淨零減碳到地緣政治，從AI科技到資訊安全，每一個議題都是複雜的系統性議題，企業CEO正在不斷被拉扯中；就像所有企業一樣，這些年的天下雜誌面對接班、科技、兩岸、永續等趨勢及課題，早已進入必要的轉型。
她指出，天下雜誌發展了AI延伸的媒體服務，且打造以客戶為中心的傳播策略；繼數位轉型之後，更從自身做起，作為台灣媒體進行ESG轉型的一個開始、一種示範。天下雜誌以與時俱進的腳步，以全新的應對策略迎向挑戰。
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