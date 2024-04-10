智慧經營／中華民國仲裁協會理事長吳永乾 善用仲裁 化解商務紛爭

「仲裁是解決商務糾紛的有效手段」，中華民國仲裁協會理事長吳永乾指出，在面臨商務紛爭時，訴訟不是唯一解方，如果能在簽約前就先雙方同意有紛爭時可先仲裁解決，不僅可大幅降低訴訟成本，也能維護雙方權益。

中華民國仲裁協會是全台唯一一個綜合型仲裁協會，不論是工程類、金融類、智慧財產權、投資契約或是一般商務等各種紛爭，都可找尋中華民國仲裁協會進行仲裁。

不需上法院針鋒相對

吳永乾說，我國設有仲裁法，但可惜的是大家並不熟悉此法，更遑論使用此法規，其實仲裁手段不僅可以有效解決民事紛爭，更能讓雙方不需要到法院上針鋒相對。

吳永乾提出仲裁有五大優勢，「節省時間」、「節省訴訟成本」、「可找法律以外的專家」、「過程具備隱密性」以及「與民事訴訟有等同效力」等。

吳永乾表示，簡而言之，仲裁能做到調解以上的效力，但又不會像打民事訴訟那樣繁瑣，既可省錢又省力的達到雙方的公平正義，且有爭議的雙方又不會直接撕破臉、持續針鋒相對，且過程中還能保有各自的商業機密。

中華民國仲裁協會登錄在案的專業仲裁人共計有1,000多名，吳永乾說，這些仲裁人都是各領域的專家，例如像是教授、會計師、建築師、技師等專業人士，其中如果涉及到跨國事件的話，協會中也有一百多名外國籍仲裁人，所以無須擔心找不到仲裁人。

吳永乾說，自己擔任中華民國仲裁協會理事長一年多以來，也發現在外界對於仲裁法的不熟悉，多半不懂該怎麼使用仲裁法。

相關法規應接軌國際

他坦言，仲裁在國外早就行之有年，甚至在聯合國早就制定出模範法規提供各國參考立法，我國雖也有仲裁法，但實際上我國仲裁法與國際間的仲裁法有所差距，這也使得我國仲裁法不被外國人信任。

吳永乾舉例，離岸風電就是一個案例，是由我國政府與國外業者簽訂合約，但在契約中卻寫明如發生紛爭將會由新加坡的仲裁單位進行仲裁，並非選擇台灣自己的仲裁單位，從這點顯示出外界對於我國仲裁法的不熟悉與不信任。

因此，吳永乾為解決此狀況，已積極提案給立法院，希望未來立法院再修正草案時能夠參考，聯合國所制定的模範法規，讓我國仲裁法得以與國際接軌，目前法務部已多次召開相關會議討論，希望能夠盡快把相關草案提出送到行政院審查，也期盼能夠盡快通過立法院。

除此之外，吳永乾為了讓外界更了解仲裁法，他也積極辦裡相關說明會與研討會，目的就是希望讓更多人可以了解到仲裁法的好處與優勢，確實也獲得滿大的迴響。

吳永乾表示，其實國外企業在做風險控管評估時，都會在簽訂合約的「爭端解決約定」部分約定好如果發生爭議就先調解，若真的不行再送仲裁而非直接訴訟。

吳永乾說，仲裁法未來如果修正完成，不僅民間企業可以省去大量時間成本與訴訟成本，也能吸引國外投資，因為法規的完備也能增加外界對於台灣的投資信心。