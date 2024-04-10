瑪格麗特談品牌與領導／堅持行動 相信自己

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經濟日報／ 黃麗燕（WAVE-中小企業CEO品牌／領導學創辦人）
辦公室示意圖。 pixabay
辦公室示意圖。 pixabay

「我在採訪前，特別去問過你們公司的員工『怎麼看你？』。你員工說：如果改變這個世界需要某一種人，那麼我們執行長就會是那個人」，我跟受訪的執行長說。「真的有人這樣講嗎？」這位CEO訝異的看著我說，「我還真的滿緊張員工會說我什麼呢？」

看著年輕的CEO笑得燦爛，知道有人這麼渴望讓世界變得更好，也讓他知道他周圍的員工了解他內心深處的夢想，自己竟覺得有一股幸福的感覺。

「那支持你走到人生現在這個位子的信仰是什麼呢？」訪談近尾聲時，問了他最後一個問題，受訪的CEO停了幾秒後，竟拿下眼鏡，抹了一下眼睛，接著他低下頭，又抬頭看著遠方，感覺他好像飄到遙遠的從前…。

可以想像他內心應該有個洞，原是一片黑，能避就避過了，但自己不經意的問題讓它破了口，滲進了些微的光，也讓他看到了他自己一直不想面對，卻隱隱知道存在著的那個洞，並勾起了一段段他不想想起的場景與對話。

有關那些原本的好朋友再也無法一起拚搏的無奈，那曾經的激勵、為之瘋狂的夢想，以及彼此相知相惜的戰友陸續離開的情境。

到底要怎樣的堅強才能繼續面對一次又一次，沒有想過，卻又無法接受的情境？

我內心也在問著自己，在回應自己內心的渴望，努力往前走的同時，一定會有人相信，有人不相信。但若那些「選擇不相信」並因此離開的是自己平常最相信的人呢？這時是繼續相信自己，還是會開始不相信自己？

人生很多事在當下是沒有答案的，或許，甚至也不能當作是一個問題。

但是當你用問題的角度去看它，它就成了眼前的一個問題，把它當成是一個「指引」或老天給的「訊息」，它又變成了一個答案。

「無論如何，不要放棄」他挺了挺胸，年輕的執行長抿了一下嘴後回答我。看著他的眼睛，那是千迴百轉，曾經經過無數夜晚的掙扎、懷疑、失落後的提升，更且，他也是在跟他自己說：「還是要繼續堅持下去，無論如何，不要放棄」。

「堅持」總是在「相信」之後發生，而「堅持的行動」也會讓你接收並體驗到你對自己的「相信」。

看著眼前這位年輕，有著堅毅的眼神，「相信自己的相信，並且走出自己的相信」的新創執行長，讓自己對台灣的年輕人有更多的信心與尊敬，相信他一定可以領導著他自己，更以強烈的信念與行動，不管有多少的傷痕，前面有多少的阻礙與艱難，他都會繼續領導團隊不斷地前進。

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