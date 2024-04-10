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老屋翻新必知！信義房屋：納入電路規劃保平安

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
老屋可能有電力負載不足的風險，信義房屋建議翻修前務必納入電路規劃，確保居住安全。（圖:信義房屋提供）
老屋可能有電力負載不足的風險，信義房屋建議翻修前務必納入電路規劃，確保居住安全。（圖:信義房屋提供）

根據不動產資訊平台顯示，全台住宅平均屋齡已達32年，5成以上屋齡都在30年以上，更有百萬棟超過50年，而台北市30年以上房子占比更超過7成，顯見國人居住於老屋現象相當普遍。信義居家表示，屋齡超過10年以上，建議評估翻修打造合適且安全的居家環境，尤其是埋藏在牆壁或天花板間的電路管線，更要因應現代的電器產品進行翻新規劃，以確保居住環境的安全和舒適性。

近年因房價上漲，雖老屋易有漏水、壁癌等問題，但屋齡較大的物件因價格相對親民、公設比低等優勢受到不少購屋族青睞，以購入老屋後再行翻修來打造屬於自己的家。信義居家提醒，因電路涉及居住安全問題，除電力線路使用已久外，老屋於當年興建時可能也未能考慮未來用電量，導致難以負荷現今用電需求，因此入住時大量使用電力易有電線短路、走火的隱憂，建議購入老屋的民眾在考量翻修時，務必將電路管線同時加入規劃，特別是屋齡超過10年以上的物件。

信義居家建議，老舊住宅翻修的電路規劃留意總電量評估、各區域用電配置以及未來擴充等三大方向。因現代家庭常見電器比以往增加，因此在翻修前，建議先對家中電器進行總用電量評估，若不足夠可向電力公司申請提高用電量。避免過載的用電負荷可能會增加電線走火的風險，也可能導致設備損壞或功能失效。

信義居家表示，除了總用電量外，居家空間各區域，如廚房、客廳等也須考慮用電量、進行規劃，如插座的數量和位置安排，以及廚房專用迴路等。以廚房區域來說，常使用微波爐、烤箱和冰箱等大功率電器。為了確保這些電器能夠正常運作並且安全使用，就需要為廚房配置獨立的電路，避免與其他用電設備共用同一個迴路，可有效地避免用電過載、跳電的情況發生。

除了總用電量規劃與各區配置外，信義居家也提醒裝修時可一併將未來擴充的可能性納入，如書房可能改為兒童房等家庭需求變化，可能影響到插座位置與數量多寡，因此，在設計電路走線時，就要保留一定的彈性，以便未來進行擴建或改造時能夠輕鬆地進行調整。

至於費用部分，信義居家表示，因為電線管路通常走暗管藏於牆壁之中，故大多是在大幅度翻修時同步進行，一般來說，屋齡20年以上的中古屋，建議可以以每坪8萬元以上做整體翻修費用評估，但實際仍依裝修的需求及環境條件而定；而翻修的工期則會受到想要的風格、材料、坪數及施工環境影響，需要實際與設計師討論安排工期。

信義居家提醒，除了明確報價、工期時間，務必簽定施工合約保障雙方權益。裝修牽涉居住安全與舒適，因此，在合作廠商的挑選，務必選擇具備合法「室內裝修業登記證」的裝修公司、有「室內裝修專業技術人員登記證」的人員進行施工。若無熟悉的廠商，可透過專業的服務平台預約，透過第三方篩選有信譽的廠商、提供有保障的服務，讓消費者安心託付、順利完成。

冰箱 老屋

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