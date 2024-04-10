4月7日林口廠火警致濃煙四散 南亞再致歉並強調檢測安全無虞

本月7日清晨2時南亞塑膠（1303）林口廠區發生火警，現場濃煙密布且擴及鄰近地區。對此公司10日再次發補充說明，強調廢氣檢測濃度均在正常範圍，對於煙塵造成民眾恐慌與不便，致上最高歉意。

南亞表示，本次事故地點為林口廠區CPP工廠，廠內使用聚丙烯（C3H6n，PP）99%及少量碳氫化合物助劑1%作為原料，產出聚丙烯薄膜成品，經燃燒會排放出二氧化碳、水及煙塵等物質，環境部化學署及新北市環保局於工廠周圍與下風處佈點監測，空氣品質監測值皆在正常範圍。

CPP工廠係一般塑膠加工製程，包括製造、儲存、處理及產出之廢棄物等階段均無運作公共危險物品，8日新北市消防局危管科會同經發局等7位稽查員入廠聯合稽查，查核結果CPP工廠未運作公共危險物品，且林口廠區其他工廠之公共危險物品種類、存放位置、數量、倍數均正常，與申報資料一致。

此次火警事故，產生之廢氣雖經主管機關環保部門監測濃度均在正常範圍內，惟煙塵於大氣擴散過程中，造成民眾恐慌與不便，致上最高歉意；且同時對參與救災之消防隊與環保監測相關人員及地方各級民代關心與指導，表達謝意及敬意。

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