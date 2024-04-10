通膨升息衝擊 「豪宅客」也被漲租、這棟漲4成

北市士林、北投一帶高端租屋市場蓬勃發展，住商機構企研室統計發現，近期士林、北投不少豪宅社區出租，租金多有1成以上漲幅，甚至有豪宅租金5年飆漲4成。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，近期央行升息半碼，且有通膨、電價調漲等因素，讓豪宅租金也面臨調漲。

住商機構企研室彙整實價登錄發現，士林、北投近期出現不少筆豪宅出租，包含透天別墅、大樓物件，都有1~4成左右漲幅。其中，北投「璞園心地居」2樓某戶，過去租金總價約7.5萬元，時隔5年租金成長4成，來到10.5萬元。

緊鄰新光三越台北天母店的「天母傑仕堡」，先前才傳出以116億元天價標售，近期也有出租登錄，其中19樓戶租金過去月租9.38萬元，相隔2年後，租金漲至12萬5867元，漲幅高達34%。

不僅電梯大樓物件出現調漲，獨棟別墅租金也成長不少，北投老牌別墅山莊「威靈頓山莊」，其中一戶透天過去租金總價為10萬元，但歷經6年時間，租金成長37%，達13.75萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，士林區轄內有台北美國學校、台北歐洲學校及台北市日僑學校，且使館特區也在天母一帶，區域內過去即吸引不少外國族群入住，商圈異國風情濃厚。

來台外國人由於置產相對困難，大部分右為短期居留，且在地不泛有外商、高階主管、外交人員，薪資水準高，承租豪宅物件在當地相當常見，讓在地高端租屋市場蓬勃發展，在剛需推升之下，也讓區域此類物件租金價位扶搖直上。

徐佳馨分析，對房東而言，前有央行自2020年以來六度升息，後有囤房稅2.0將於7月上路，未來電價調漲局勢也難免，以致於出現租金年年飆漲。根據行政院主計處最新數據，2023年居住類租金指數已創下歷史高點，這波租金漲幅同樣影響到高總價市場。

徐佳馨認為，豪宅出租物件供給稀缺，且通膨、升息等議題發酵，在租屋者眾、好租屋少的情況下，未來預估租金仍有發展空間。 士林、北投近期豪宅租金交易。資料來源／住商不動產

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