長榮航及長榮航勤 再次榮獲國際醫藥冷鏈運輸認證

長榮航空（2618）及長榮航勤日前再次獲得國際航空運輸協會 (IATA) 醫藥冷鏈運輸國際認證 (CEIV Pharma)，此項認證涵蓋長榮航空及其在桃園國際機場地面服務及空中運輸業務，是台灣唯一、全球少數空地勤業務同時獲得此項認證的航空公司。

IATA為提供全球醫藥運輸需求的一致性及標準化，規範並協助空運供應鏈建立安全可靠之物流標準，CEIV Pharma（Center of Excellence for Independent Validators）認證被視為冷鏈運輸行業的最高標準，每3年需要重新取得認證，企業除了投入大量資金來升級現有或建設新的冷鏈設施，同時也要依CEIV認證要求，安排員工接受專業培訓並建立完善的品質管制系統，以符合運輸、儲存國際標準規範，特別是處理特殊醫藥產品對於溫度敏感的貨物，更是強調需要具有嚴格的標準及設備。

長榮航空表示，長榮航空與長榮航勤冷鏈運輸的服務，特別重視醫藥冷鏈運輸的風險評估與管理，無論在運送前的場站能量分析評估、人員訓練、處理程序等皆有完善規劃，在認證過程中深獲IATA肯定。2021年長榮航空及長榮航勤首度取得醫藥冷鏈運輸國際認證，近年導入藥品冷鏈運輸業務年均成長率達30%，今年再度取得認證，有助於增進冷鏈運輸業務，對於台灣生技產業與世界鏈接具有正面的效益。

長榮航空因應冷鏈物流嚴苛溫控運送條件，自2018年即成立專案小組，與國內、外多家溫控載具供應商合作，提供冷藏、低溫、極低溫等運輸服務，最低溫的溫控載具甚至可在無須乾冰使用情況下，利用物理化學反應特性，最長可達144小時，並結合監控裝備追蹤運送產品的溫溼度，提供安全、多元、便捷、迅速的冷鏈運送服務。在過去COVID-19疫情期間，依不同疫苗特性分別提供極低溫、低溫、冷藏等對應的快速空運服務，先後承載過Moderna、AZ…等各式疫苗進口，也載運國光生技疫苗出口，為社會醫療防疫網貢獻出力。

冷鏈市場的發展和完善不僅是經濟發展的需要，在面對不可知的疫情時，健全的冷鏈運輸更可保障關鍵物資的即時供應；長榮航空及長榮航勤再次榮獲IATA CEIV Pharma認證，除可提昇企業本身形象、獲得客戶信賴外，並成為全球醫藥冷鏈運輸堅強的後盾。 長榮航空及長榮航勤再次獲得國際航空運輸協會 (IATA) 醫藥冷鏈運輸國際認證 (CEIV Pharma)，是台灣唯一、全球少數空地勤業務同時獲得此項認證的航空公司。長榮航空提供

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