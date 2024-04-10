唐鳳：低軌衛星用於地震救災為大突破 訊號優於預期

數位發展部今日首度召開例行記者會，數位部長唐鳳親自出席，並由數位部政務次長闕河鳴特別說明「非同步軌道衛星應用於花蓮強震救災報告」。唐鳳今日指出，這是台灣第一次使用應變網路行動車，這次最大的突破就是將低軌衛星用於救災，過去測試時會認為覆蓋範圍無法涵蓋整個災區，但這次提供的訊號優於預期。

闕河鳴今日詳細以多頁PPT說明花蓮地震當天，數位部的緊急應變網路通訊救災過程。他指出，設立行動車的目的，就是希望低軌衛星設備可進行各式各樣應用，即時發揮效果。

闕河鳴今日解釋非同步軌道衛星通訊架構，強調使用上有兩種情境：一是基地台衛星後傳鏈路站點（Backhaul）：將4G/5G基地台連接衛星設備，基地台再將訊號發射給使用者，可提供語音電話、災防告警服務（PWS）、上網等服務，涵蓋範圍較大。

另一使用情境則是衛星終端設備站點（Hot Spot）：即所謂的熱點，將衛星訊號透過Wi-Fi傳輸給使用者，可提供上網服務，但涵蓋範圍有限。

當4月3日花蓮發生大地震，數位部在九點就致電TTC（財團法人電信技術中心），隨即整備應變網路行動車出發至花蓮災區配合，下午一時半行動車即從路竹出發花蓮，並在晚上八點抵達花蓮待命。

隔天上午七點行動車至太魯閣風景管理處集合，配合搜救隊調度，並準備出發進入災區。雖然中午十二時因搶通至燕子洞隧道，172-175k路面皆被土石淹埋，行動車撤回前進指揮所待命。但下午一時半衛星訊號整備確認，後續配合消防署長指示前進九曲洞，提供無人機拍攝災區現況回傳通訊。

闕河鳴說，4月5日上午，行動車上低軌衛星訊號連線成功；中午收到消防署蕭署長致電數位部請求提供3套低軌衛星設備投入救災，下午3時53分即準備好3套低軌衛星設備，從松指部起飛前往花蓮，並在晚上六點以軍用卡車將3套低軌衛星設備從花蓮機場運抵太管處。隔日上午完成設備運送前置作業、技術人員抵達天祥架設衛星訊號。上午11時多就收到第一張從天祥透過衛星傳輸的照片。中午12時開始提供訊號予消防署及受困民眾。

唐鳳說，現在除了低軌衛星，中軌衛星也正進行架設，如太平島中軌衛星SES訊號正在測試開通，希望能儘速完成。 數位部政務次長闕河鳴今日特別召開記者會，進行「非同步軌道衛星應用於花蓮強震救災報告」，詳細說明數位部當天救災過程。圖／數位部簡報 數位部政務次長闕河鳴今日特別召開記者會，進行「非同步軌道衛星應用於花蓮強震救災報告」，詳細說明數位部當天救災過程。圖／數位部簡報

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