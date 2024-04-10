東海與易三倉大學、泰金寶結盟 打造前進東南亞人才庫

東海大學副校長張嘉修宣布，東海與具有「東方史丹佛」之稱的泰國易三倉大學，正計畫聯手在曼谷打造頂尖管理學程，未來將邀請在泰國深耕有成的金仁寶集團董事長許勝雄擔任首席講座教授，為台商及各國企業打造前進東南亞拓展的區域人才庫。

國際地緣政治變化導致全球供應鏈重組，東南亞經濟貿易因此顯著崛起躍居為全球焦點，泰金寶總經理鄒孔訓出席泰國易三倉大學與東海大學座談時表示，東南亞經濟體的成長，正吸引更高階的製造與服務業投入，吸引並培養一流高階管理人才成為公司成長的關鍵動能。

全球科技快速發展，以及受惠於地緣政治與東南亞政府政策的積極推動，無論泰國、越南都正吸引大量的投資，儼然成為世界嶄新的製造與出口中心。

東南亞經濟成長帶來的新動能，以及大量台商與基層幹部前往東南亞泰國、越南、菲律賓等地發展，東海校長張國恩看好這個趨勢，正計畫攜手泰國最國際化的天主教易三倉大學，打造頂尖管理學程，推動雙聯學位、網路大學，甚至開設MBA+EMBA高階企業管理專班，積極邀請台灣、美國、泰國、新加坡等一流教授至曼谷授課，打造一個適合台灣、亞洲華人企業成長的頂尖教育基地。

為瞭解和掌握企業的需求，泰國易三倉大學邀請來自台灣的東海大學，共同舉辦了一場「加速東南亞國際學術與產業合作」座談會。易三倉大學由亞洲創新學院院長范婷婷擔任會議主席，亞創院副院長謝宗順、主任繆茜茜等學術主管與會。

會中並邀請泰國最大的製造、出口商泰金寶總經理鄒孔訓總、處長于永慶、執行秘書周怡君參與座談，東海大學方面則由張嘉修、管理學院院長李書行、公共事務處長黃兆璽代表出席會議。

身為金仁寶集團小金雞的泰金寶，在鄒孔訓35年的努力下，已躍居泰國最大製造生產基地，生產網通、充電樁，以及智慧穿戴裝置等高科技產品。

鄒孔訓表示，泰金寶的廠區內擁有世界各國的人才，他相信企業的成功，人才是關鍵，他引用集團董事長許勝雄的常說的話指出：「企業的重點在人，企業的企字若拿掉人這個部首，一切就停止了，所以他相當重視人才的引進與同仁進修的重要性。」

鄒孔訓強調，東南亞正匯集世界一流廠商前來投資，在這裡可以見到來自泰國、越南、台灣、中國的優秀人才；他認為，深耕泰國35年的泰金寶，之所以成功，一個很重要的原因是重用優秀的泰籍員工，以及來自世界各地的人才。

泰金寶隨者新廠區的啟動，即將邁入另一個高度成長階段，此時可說求才若渴，如何提升人才質量與吸納一流人才是其關鍵，他樂觀其成與東海大學和泰國最好的天主教易三倉大學合作，身為天主教徒的他，甚至同意抽空至大學擔任講座，貢獻35來的管理經驗。

張嘉修表示，易三倉是現任泰國王后蘇提達的母校，隸屬於梵蒂岡教廷，與東海大學同屬基督宗教，擁有相同的教育理念，當初創校的校長是史丹佛畢業，無論校園或是課程皆效法史丹佛的模式打造，被譽為東方史丹佛，為泰國培育出眾多的優秀人才，是目前泰國最具規模與最佳的大學之一。

他希望能儘快加速兩校的合作，除了簽訂兩校MOU推動雙聯學位，並計畫開設網路大學，將聘請許勝雄為兩校的榮譽講座教授，以及邀請鄒孔訓擔任客座教授，提供台商與當地華人、學生最好的頂尖管理課程。

李書行表示，東海大學擁有台灣最佳的管理課程與EMBA，曾任台大副校長的他多年來致力國際交流，如今東海把觸角延伸到泰國，無非是希望提供正在快速崛起的東南亞一個更好的教育機會。

尤其輸出東海大學的AI與管理相關課程，更積極結合美國紐澤西的羅格斯大學、東海大學和易三倉的師資，共同推動MBA+EMBA專業學位課程，提供在曼谷的台商企業人才的進修，除了在大學開課，也不排除甚至將師資送進工廠開設專班。

除替台商企業培育高階主管人才之外，未來也將利用東海、易三倉及羅格斯的全英文管理學程，以曼谷為中心，為各國企業打造前進東南亞拓展的區域人才庫。

范婷婷表示，泰國作為東南亞的核心重鎮，易三倉大更為唯一全英文教學的國際化大學，目前更在泰國打造英文與中文雙軌的國際化學習環境，她相信若與東海與泰金寶的合作，將能精準協讓大學協同企業打造頂尖管理課程，培養一流高階人才。

她相當認可鄒孔訓的理念，也同意教育應就產業需求與發展趨勢提供更實務的教學，深信三方攜手將打造最強的頂尖管理教育聯盟，在高度成長的東南亞經濟體中扮演重要角色。

商品推薦

udn討論區

INP: