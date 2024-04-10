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新天地《顏喜攻略御膳》搶母親節聚餐商機 業績看增15%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
新天地推出《顏喜攻略御膳》盛宴，搶食500億元母親節聚餐商機。記者宋健生/攝影
新天地推出《顏喜攻略御膳》盛宴，搶食500億元母親節聚餐商機。記者宋健生/攝影

母親節即將到來，新天地餐飲集團（8940）宣布推出《顏喜攻略御膳》盛宴，搶食高達500億元的母親節聚餐商機，4月30日前完成訂位，還可獲得三重驚喜好禮。新天地預估，隨著疫後餐飲復甦，這波母親節聚餐檔期，業績可較去年同期成長15%以上。

根據市調，民眾慶祝母親節的方式以「家庭聚餐」83.3％拔得頭籌，「送禮」74.6％居次，闔家共聚饗宴的人氣餐廳，成為母親節聚餐的熱門首選，人氣餐廳搶訂熱潮更甚於除夕夜圍爐。

新天地表示，國內餐飲業者為搶食母親節聚餐商機，紛紛推出母親節限定套餐，尤其適合家族團聚的中式合菜，更成為母親節聚餐的大熱門。

新天地匯聚80年的烹飪精粹，精心挑選「帝王蟹、龍蝦、海石斑、花膠、鮑魚、蹄膀」等頂級食材，推出《顏喜攻略》母親節御膳盛宴，將經典台式美味轉化為視覺與味覺兼備的宮廷盛宴，表達對母親滿滿的感恩心意。

而2025年為閏年，新天地主廚在套餐中貼心特製「福壽蹄膀麵線」，符合傳統遇閏年以豬腳為父母添壽的習俗，《顏喜攻略御膳》共有六人與十人套餐，4月30日前完成訂位，還可獲得三重驚喜好禮：哈根達斯冰淇淋、精選紅酒及實用的海灘墊折疊購物袋。

這份獨特的美食體驗，除了台中三間新天地旗下宴會廳供應，台北、台南的「雅悅會館」及彰化的「唯愛庭園」也將同步呈獻。

此外，新天地高檔鍋物品牌「匠極緻鍋物」，以其獨特的職人匠心，將傳統高檔鍋物與日式懷石料理的精緻菜序巧妙融合，突破傳統涮鍋的框架，一次盡享活體龍蝦四食與日本和牛的精緻套餐。

迎接5月溫馨母親節，「匠極緻鍋物」推出限時升級好禮，免費將活體波士頓龍蝦升級為帝王蟹，從北海道生食干貝帝王蟹御碗、帝王蟹明太子天婦羅、帝王蟹松露八寸盛合到帝王蟹食事雜炊，每一道菜皆展現匠人的極致用心。

《顏喜攻略》御膳以帝王蟹、龍蝦、海石斑、鮑魚、蹄膀等頂級食材入菜。記者宋健生/攝影
《顏喜攻略》御膳以帝王蟹、龍蝦、海石斑、鮑魚、蹄膀等頂級食材入菜。記者宋健生/攝影
新天地將台式美味轉化為視覺與味覺兼備的宮廷盛宴，表達對母親的感恩。記者宋健生/攝影
新天地將台式美味轉化為視覺與味覺兼備的宮廷盛宴，表達對母親的感恩。記者宋健生/攝影

母親節 餐飲業

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