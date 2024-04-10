東元改選 傳挖角2家金融業董座

東元電機五月改選，牽動金融圈的高層人事搬風。據了解，東元公司派提名台灣金控董事長沈榮津、中國信託商銀董事長利明献擔任董事；沈榮津已向財政部請辭，財部為尊重其個人生涯規畫會准辭，至於中信金控則回應，「本公司針對市場個案傳聞概不評論」。

東元今天將召開董事會，董事候選名單最晚十二日公布。東元股東會將於五月廿四日舉行，改選十一席董事，這次改選公司派提出的董事名單從金融業「借將」，外傳利明献不僅只擔任陽春董事，未來可望擔任東元電機董事長，沈榮津則被東元延攬出任獨立董事。

至於利明献是否已向中信請辭董事長職務，中信金並未證實，僅以「本公司針對市場個案傳聞概不評論」回應。不過，知情人士指出，中信金將在近日內正式對外宣布相關人事異動，利明献轉換跑道之後的接替人選，可能會先由中信銀副董事長詹庭禎暫代董事長，或是由金控總經理陳佳文兼任銀行董事長。

東元這次改選也牽動中信金高層人事變動。據指出，中信金持續向金管會溝通，讓曾任中信金總經理的吳一揆回鍋，出任中信金副董事長。中信金看重吳一揆的對外溝通長才與經營管理能力，希望金管會儘快放行這項人事案。

此外，根據財政部的公股管理規定，沈榮津若當選東元電機獨董，就必須辭去台灣金控董事長的職務，因為依規定公股董事長不能在外兼任其他非公股機構董事職務，也包括獨董在內，據了解，沈榮津上周已向財政部口頭請辭。至於沈榮津的遺缺，將由台灣金控總經理魏江霖暫代，或台灣銀行董事長呂桔誠兼任。

市場人士指出，針對這次東元改選，當年力主改革的東元會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁陣營捲土重來，已於日前提出八席董事候選人角逐，泛公司派三大股東寶佳林家、華新麗華焦家與黃茂雄，也將在今天開董事會，共同足額提名十一席董事候選人，今年改選將出現十九搶十一的局面。

市場人士說，寶佳與華新合計持股約四成，已可掌握過半董事，而東元下任董事長人選，也是寶佳、華新說了算，東元經營權早已非黃家父子主場，應該不會像上次父子之爭那麼戲劇與狗血。

黃茂雄日前表示，五月改選會很順利，他與大股東之間溝通順暢，也說東元現任董事長邱純枝不會退休；至於是否繼續連任東元董事長，邱純枝當時重申「順其自然」。

值得注意的是，黃育仁陣營這次所提名的一般董事裡，其中一席是有「反邱大將」之稱的陳良鑑，算是邱純枝的頭號黑粉，預期「小黃派」恐還是以換下邱為目標。

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