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達永攜新潤 推百億都更案

經濟日報／ 記者朱曼寧陳美玲／台北報導
達永、新潤建設雙強聯手，在台北市信義區推出百億元都更案「吉祥‧如藝」。 圖／聯合報系資料照片
達永、新潤建設雙強聯手，在台北市信義區推出百億元都更案「吉祥‧如藝」。 圖／聯合報系資料照片

達永、新潤建設雙強聯手，在台北市信義區推出百億元都更案「吉祥‧如藝」，昨（9）日正式公開，建商打出49萬元起入住信義計畫區2+1房下，以及接待中心打造成「小百貨」，希望成為市場新話題。

此次雙方整合形成大面積基地。達永建設集團董事長莊政儒表示，這波通膨不僅稀釋消費者購買力，並推升房價。他希望幫助年輕人降低購屋成本，因此規劃49萬元起入住信義計畫區的2+1房、99萬元起就能簽約購入三房雙衛的低首付方案。

建案總銷140億元，每戶總價介於2 ,000多萬至6,000萬元，位於北市信義區永吉路、基隆路交叉口，基地面積1,061.7坪，規劃地上23樓、地下七樓的住宅大樓，全案住宅戶數達469戶、店面15戶。莊政儒分析，現在市場上大多走小宅產品，此案達永建設首個每坪成交價破百萬元建案，也是與地主之一的新潤建設聯手合作的新案，由於位於高房價的信義區，即使該案規劃小宅產品，總價也不低，這波通膨推升工料雙漲，建築成本讓各家建商有高度壓力，不僅房價降不下來，且獲利還因成本持續墊高而遭稀釋。

莊政儒表示，目前新屋市場就是個案表現，「吉祥‧如藝」雖然每坪單價落在135萬至150萬元間，還能獲得消費者青睞，關鍵就在於建案差異化表現。

達永建設集團品牌策略部經理彭瑋婷指出，「高坪效」、「品牌認同度」，以及建案所能給予消費者更多的服務內容，三大條件是「吉祥‧如藝」具有話題性、熱賣的關鍵。同時提供消費者裝潢設計方案。

建案 消費

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