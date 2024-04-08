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代銷王海悅首季營收逾22億元 較去年同期激增2.5倍

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅國際（2348）8日公告3月營收達5.57億元、較去年同期大增80.5%；累計首季營收達22.78億元，較去年同期激增2.5倍。

海悅國際指出，今年首季在代銷、營建雙引擎並進下，其中單季代銷收入約達16.44億元、年增約1.6倍，營建收入約6.34億元，推升單季營運大幅跳升。

海悅國際強調，目前集團在全國代銷儲備案量逾千億元，且百億級的大型代銷建案將逐漸於市場公開銷售，對今年營運持正面看待。

另外，為讓營運更為穩健，海悅國際持股逾五成之子公司金毓泰開發所有的「台北市議會舊址地上權案」，預計第2季取得建照，將打造頂級商辦大樓，將是海悅首個收益性商用不動產，更是西區頂級A辦新地標。

「台北市議會舊址地上權案」目標2027年完工後，成為海悅營運更加穩健的利器。

海悅3月貢獻營運建案，包括台北市「冠德信義BCF」、「擎天森林」、「宏璟帝璟苑」；新北市「宏普序時代」、「宏國青田」、「佳元植」；桃園市「美術水公園」、「宏普宏普Grand Park」、「大華首捷」、「竹城中州」、「大華菁耕」、「青之上河」；新竹市「竹科臻邦」、「浩瀚森Park」。

台中市則有「大華緃橫」、「達麗新高鐵」、「敦泰一境」、「台灣隱賦」、「慶仁林境」、「櫻花昕光之櫻」、「浩瀚湖濱城」；台南市「聯上Apple」、「春福天駅」、「春福天綻」、「浩瀚無極」、「和紘新東琚」、「松丹達麗」、「湖映白」與高雄市「達麗未來市」、「隆大鳳凰信義」、「隆大鳳凰Villa」、「華友聯Power City」、「三發首席大院」等持續挹注所致。

地上權 海悅

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