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王品集團給支持「初瓦」、「嚮辣」消費者一封道歉信

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

王品集團（2727）的「初瓦」、「嚮辣」2店因有7位消費者用餐後出現嘔吐、腹瀉等身體不適就醫，北市衛生局4月6日稽查「初瓦」、「嚮辣」；這兩家門店也已經在4月6日停業。今天王品集團給所有支持「初瓦」、「嚮辣」消費者一封道歉信，再一次，誠摯的表達歉意，感謝大家的關心與監督。

信內容指出：

清明連假期間，嚮辣和初瓦捷運西門店的消費者及同仁出現上吐下瀉的病徵，衛生單位到店檢查，發布環境改善通知單。王品集團對這一切表達最誠摯的歉意。

早前我們曾經提出可能的汙染源，這個推論至今還沒有明確的科學證據支持，我們將深刻反省錯誤，因為，無論汙染源究竟是什麼，都讓我們的同仁，及相信王品集團的消費者受到傷害，我們感到歉疚和自責，我們沒有任何理由推諉責任。

這次事件，顯示王品集團在衛生管理仍有不足，應該要戒慎恐懼、實事求是地確保消費者用餐環境的安全，來回應社會對我們的信任。感謝衛生單位、媒體和消費者指出我們工作上的缺失，王品集團將承擔應有責任。

王品集團將以當責的態度、具體行動展現誠信，以贏回消費者的信任。我們也歡迎衛生單位、媒體朋友和消費者持續監督我們的改善行動。 再一次，誠摯的表達歉意，王品集團感謝大家的關心與監督。

王品集團嚮辣和初瓦捷運西門店致歉信。黃淑惠截圖
王品集團嚮辣和初瓦捷運西門店致歉信。黃淑惠截圖

消費 王品集團

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