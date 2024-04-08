中壢水資中心一期完工 每日處理近5萬人民生污水
「中壢地區污水下水道系統BOT計畫 第一期工程」8日完工啟用。內政部次長吳堂安表示，第1期啟用通水後，每日可處理近5萬人約4萬噸的民生污水，完善南桃園在地污水處理的公共基礎建設，讓民眾可享用更好的水質環境。
吳堂安表示，中壢地區污水下水道系統BOT計畫是繼桃園污水系統後，桃園市轄區內第2大污水系統，同時也是第3座啟用的促參廠，簽定35年特許期，總經費約498.74億元，由中央補助310億元，共分4期推動，規劃在19年內佈設污水管線約246公里及完成20萬戶接管等工作，全案預計2056年9月完成。
中央近年來大力協助桃園市政府推動污水下水道系統建設，截至今年3月，補助桃園市污水下水道建設經費達137.45億元，更陸續完成包括桃園北區、龜山、大溪、石門、復興、楊梅、文青水園、羅浮、義盛及埔頂10座水資源回收中心，目前每日可處理16.6萬噸污水，完成家戶接管超過22萬，整體公共污水下水道普及率從8年前的5％大幅提升至今年2月的24.82％。
另外，內政部後續也將協助桃園市政府推動桃園北區、大溪、文青水資中心的擴廠及後續草漯、航空城水資源回收中心等污水下水道建設興建工作，積極支持地方完善轄內都市基礎公共建設。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 一戶2.3億、一個月賣3戶 北市這棟豪宅為何賣最好？
▪ 囤房稅壓力大？信義計畫區豪宅「皇翔御琚」低樓層77折出售
▪ 民眾易健忘 專家：震後都更不會加速
▪ 最高點到了？ 新北房價停漲、部分區域走弱回跌
▪ 都更進度須加速？ 陳揆：已完成四千多件核准
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言