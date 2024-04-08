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中壢水資中心一期完工 每日處理近5萬人民生污水

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部次長吳堂安（右4）出席「中壢地區污水下水道系統BOT計畫第一期工程」完工啟用典禮。（圖／內政部提供）
內政部次長吳堂安（右4）出席「中壢地區污水下水道系統BOT計畫第一期工程」完工啟用典禮。（圖／內政部提供）

「中壢地區污水下水道系統BOT計畫 第一期工程」8日完工啟用。內政部次長吳堂安表示，第1期啟用通水後，每日可處理近5萬人約4萬噸的民生污水，完善南桃園在地污水處理的公共基礎建設，讓民眾可享用更好的水質環境。

吳堂安表示，中壢地區污水下水道系統BOT計畫是繼桃園污水系統後，桃園市轄區內第2大污水系統，同時也是第3座啟用的促參廠，簽定35年特許期，總經費約498.74億元，由中央補助310億元，共分4期推動，規劃在19年內佈設污水管線約246公里及完成20萬戶接管等工作，全案預計2056年9月完成。

中央近年來大力協助桃園市政府推動污水下水道系統建設，截至今年3月，補助桃園市污水下水道建設經費達137.45億元，更陸續完成包括桃園北區、龜山、大溪、石門、復興、楊梅、文青水園、羅浮、義盛及埔頂10座水資源回收中心，目前每日可處理16.6萬噸污水，完成家戶接管超過22萬，整體公共污水下水道普及率從8年前的5％大幅提升至今年2月的24.82％。

另外，內政部後續也將協助桃園市政府推動桃園北區、大溪、文青水資中心的擴廠及後續草漯、航空城水資源回收中心等污水下水道建設興建工作，積極支持地方完善轄內都市基礎公共建設。

內政部 水資源

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