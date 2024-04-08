百貨業連假業績豐收 遠百、Global Mall 業績增10%

兒童節暨清明節連續假期四天，百貨業業績豐收。遠百（2903）表示，母親節前夕購物、聚餐商機湧現，加上地震、節能家電補助催化影響，連假期間闔家來挑選家用家電的消費者增加，不少返鄉客層，趁機幫家裡汰舊換新電視機、電冰箱，帶動整體近一成業績成長。冠德（2520）旗下Global Mall環球購物中心同樣連假期間湧現人潮，兒童清明連假整體業績對比去年同期成長超過10%。

遠百8日股價大漲，盤中來到31.75元，漲幅超過4%，股價一舉衝破10年新高位置。遠百表示，今年四月連假較去年減少一天的假期，對仍比去年同期業績有微幅成長，包括化妝品、餐飲、玩具、家用家電和各類服裝都有不錯的表現。

從銷售業績看來，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北、台中大遠百化妝品精名品和女裝還是鎖定母親節檔期優惠，遠百全台分公司都有舉辦親子活動，帶動童裝、玩具和餐飲買氣。

遠百表示，四天連假返鄉人潮多，南部天氣穩定增加民眾出門走走的意願，讓百貨大賺人氣與連假商機，業績開出紅盤，各業種皆有不錯的成長表現，其中表現較突出的業種為餐廳、服飾及家電，人氣買氣雙雙帶動，來客數對比去年同期成長兩成。

Global Mall環球購物中心連假期間湧現人潮，兒童清明連假整體業績對比去年同期成長超過10%，其中又以換季、出遊商機大為發酵，從休閒換季服飾、適合全家同樂的手作體驗、餐飲美食等業績成長逾20%最為顯著，加上近期熱門電影上映，也帶動電影院近滿座，並為接下來即將登場的母親節檔期暖身預備。

Global Mall表示，今年四月連假僅4天，加上地震餘震不斷及天氣不穩定，許多民眾選擇多室內一日遊行程、一站滿足吃喝玩樂，Global Mall大型購物中心-新北中和、屏東市連假期間天天業績、人潮呈雙位數成長，其中又以適合全家選購的休閒換季服飾、餐飲美食及手作體驗、親子樂園表現亮眼。

此外，機捷三店-桃園A8、林口A9及桃園A19也因周邊在地景點多，許多家庭選擇就近出遊，當中又以適合親子體驗共遊最獲青睞，包括攀岩、滑雪、影城等，加上近期多家餐飲、休憩新櫃登場，因此吸引連假期間全家一起同樂，人潮集中在連假第二天、第三天，並帶動休閒服飾採購、餐飲業績成長明顯增長；而車站店則在返鄉人潮帶動下，TOGO美食也有亮眼的業績表現。

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