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地震後振興觀光 我駐星代表童振源將組企業家團訪花蓮

經濟日報／ 記者劉秀珍／即時報導
我駐新加坡代表童振源（前排右六）年前任駐泰國代表，在花蓮地震後籌組泰國團拜訪花蓮，推動花蓮觀光。取自童振源臉書。
我駐新加坡代表童振源（前排右六）年前任駐泰國代表，在花蓮地震後籌組泰國團拜訪花蓮，推動花蓮觀光。取自童振源臉書。

我駐新加坡代表童振源這幾天很關心花蓮地震災情，也在臉書上寫下：看到內外各界都積極捐獻協助花蓮，「這時，我們都是花蓮人」。

童振源說，他很關注受災的花蓮能否儘快恢復正常運作，也希望媒體多報導花蓮恢復的狀況，讓海內外遊客有信心到花蓮旅遊，振興當地經濟。

就任駐星代表後，他把向新加坡推介台灣作為主要職責，幾天前 ，他與台灣健康醫療產業卓越聯盟執行長吳明彥才達成共識，預計11月底籌組新加坡企業家，到花蓮展開健康養生之旅，行程中包括，到花蓮慈濟醫學中心進行高端健檢、拜訪靜思精舍證嚴上人，以及到秧悦美地度假酒店享受健康養生度假。

童振源回想起，六年前的2月6日，那時他任我駐泰國代表，花蓮發生地震，泰國台灣會館主席張文平與台商總會總會長劉樹添立刻打電話給他，表示要捐款給花蓮。童振源立即連絡花蓮縣政府，花蓮縣府回覆說，由於媒體不斷播放花蓮地震的消息，導致觀光客驟減，嚴重影響當地居民生計，帶給花蓮的傷害比地震還大。

童振源的記憶猶新，當時號召泰國僑領、媒體及網紅一起來趟花蓮之 旅，以致整個農曆過年期間，他與觀光組主任巫宗霖都在協調機票、火車票、住宿及當地觀光景點行程安排。經過一番努力，終於在2月27日順利成行，那一次有25位泰國朋友共赴花蓮，除了捐款，也許助宣傳當地觀光。

這一次，他仍希望大家都為花蓮的復甦，盡一份心力。

我駐新加坡代表童振源（前排右五）六年前任駐泰國代表，當時在花蓮地震後籌組泰國團拜訪花蓮，推動花蓮觀光。取自童振源臉書
我駐新加坡代表童振源（前排右五）六年前任駐泰國代表，當時在花蓮地震後籌組泰國團拜訪花蓮，推動花蓮觀光。取自童振源臉書

地震 泰國 觀光景點

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