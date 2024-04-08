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PSTG新品「雲端區塊式儲存」問世 輕鬆上載公有雲

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
Pure Storage推出業界第一套專為Azure VMware Solution設計的雲端區塊式儲存。PSTG／提供
Pure Storage推出業界第一套專為Azure VMware Solution設計的雲端區塊式儲存。PSTG／提供

先進資料儲存技術與服務商Pure Storage（PSTG）8日宣布，推出第一套專為Microsoft Azure VMware Solution設計的雲端區塊式儲存，用來改善Azure內區VMware工作負載的總體擁有成本（TCO）。針對擁有儲存密集型VMware工作負載的客戶，Pure Cloud Block Store™提供了彈性，以符合Azure VMware Solution運算需求與儲存容量需求，將雲端支出最佳化。 

隨著雲端加速普及，企業紛紛希望將所有或部分VMware環境移轉至雲端（其中絕大部分都需要用到區塊式儲存），但相較於企業就地部署的環境，雲端得面對儲存階層管理不一致的挑戰，而且還不能獨立擴充運算和儲存資源來配合資料的成長。Microsoft Azure VMware Solution讓客戶將VMware工作負載從企業內資料中心移轉或擴展至Azure。然而，一些現有的儲存密集型VMware工作負載卻因為移動成本過高而作罷。

Pure Storage的解決方案有助於突破這項瓶頸，讓客戶最佳化自己的儲存規模以及在Azure VMware Solution上的花費，如此一來就能將VMware移轉至Azure，並且將客戶幾十年來習慣的地端VMware體驗帶到公有雲上。

一家全國性醫療機構選擇了Pure Cloud Block Store for Azure VMware Solution來實現災難復原。由於是Pure Storage的既有客戶，他們知道自己將獲得與就地部署的FlashArray相同的功能。使用Pure Cloud Block Store for Azure VMware Solution既能讓他們複製資料，又能在發生災難復原事件之前減少所需的運算節點。這套解決方案為他們提供了真正按需求、可擴充的災難復原。

Pure Storage亞太暨日本地區副總裁Nathan Hall表示，Pure Cloud Block Store for Azure VMware Solution可說是Pure Storage與Microsoft進一步合作的具體成果。Pure Storage與Microsoft共同實現了自動化整合，以確保儲存容量能正確配置到客戶的Azure VMware Solution環境，並提供一致的管理而無須額外調校。我們很高興將這套解決方案帶給我們的客戶。

Microsoft 日本 雲端

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