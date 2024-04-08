一戶2.3億、一個月賣3戶 北市這棟豪宅為何賣最好？

永慶房產集團彙整預售屋實價登錄交易資訊，篩選2023年台北市交易總價7,000萬元以上的前五大預售交易建案，中山區「國賓皇琚」交易件數36件居冠最為熱絡，相當於每個月就有3件交易紀錄。

松山區「勤美璞真城仰」去年平均單價每坪211萬元，不僅為前五大建案單價最高，交易量也有15件，是去年表現最有價有量的豪宅預售建案。

根據2023年預售屋實價登錄資料統計，台北市預售豪宅交易量，國賓皇琚交易件數36件榮登第一名寶座，交易量幾乎是第二名的兩倍，平均單價每坪195.9萬元，平均一戶交易總價2.37億元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，國賓皇琚位在中山區中山北路二段，是台北市中心著名的林蔭大道，鄰近馬偕醫院、捷運雙連站及中山站，周邊企業、飯店、百貨林立，商務機能完善。

建築基地前身是台北國賓飯店，也是台灣首家民營五星級飯店，後來參與危老重建，規劃改建為2棟住宅、1棟飯店，住宅戶數72戶，棟距寬闊，規畫飯店式管理，再加上國賓飯店品牌的加持，因此受高資產人士青睞。

「宏國大道城B棟」則以19件位居第二，平均單戶總價1.13億元，平均每坪122.7萬元。

陳金萍說明，「宏國大道城B棟」基地位於大同區承德路二段，建案名稱呼應台北早期商貿繁華興盛的大稻埕地區。在台北市西區門戶計畫帶動下，將有台北雙子星、郵政雙塔等大型開發案進駐，預期再次翻轉城市發展軸線，「宏國大道城B棟」建案對於在地高資產換屋人士具有一定的吸引力。

以平均交易單價來看，最高的預售豪宅是松山區的「勤美璞真城仰」，平均單價每坪213.2萬元，平均單戶交易總價達2.15億元，交易件數16件位居第四。

陳金萍指出，「勤美璞真城仰」前身為慶城福華大樓，屋況老舊且長年閒置，嗣後以實施都市更新方式重建。

建案基地位在松山區慶城街，周邊敦化北路林蔭大道有多所著名豪宅坐落，具備市中心千坪以上大基地優勢，保值性高而受高資產人士青睞，單價是台北市之最，而總價也僅次於國賓皇琚，堪稱「有價也有量」的預售豪宅。

位於大安區國父紀念館附近的「鑄慕」建案，去年交易總價在7,000萬元以上的交易戶數計有18戶，位列台北市2023年前五預售豪宅第三，平均單戶交易總價0.97億元。在2023年台北市高價住宅預售建案中也有優秀的銷售成績，平均每坪194.5萬元，高樓層更有突破每坪200萬元的紀錄，躋身200萬俱樂部。

陳金萍表示，「鑄慕」基地位於大安區鄰近信義區交界的精華地段，周邊新屋供給向來稀少，建案由過去16棟舊公寓的「僑安新村」危老重建而生，附近有著名的東區商圈、台北大巨蛋、國父紀念館，鄰近國父紀念館站，商業發達、生活機能完善、交通便利。

2023年台北市預售豪宅前五大交易建案。資料來源／永慶房屋

商品推薦