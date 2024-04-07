經濟選書／跟華爾街之狼學投資 擺脫虧損迷思

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什麼時候是正確的賣出時間？你要根據什麼因素做出決定？根據上漲多少嗎？根據下跌多少嗎？根據你付出的原始價格嗎？就像我前面說的一樣，這個看似無傷大雅的問題，直指大多數業餘投資人最常見、最具破壞性問題的核心。

讓我舉一個例子：

假設你以每股40美元的價格，買了1,000股，幾個月後，這檔股票跌到10美元，請問你虧了多少錢？明顯的答案是3萬美元，對吧？

我們來計算一下：你原本買了1,000股，現在每一股的價值比原始購買價格少30美元， 因此，為了計算你的虧損，你簡單地把你購買的股數─1,000股，乘以每股30美元的虧損，得出的虧損總共是3萬美元，你無法否認這個計算結果吧？

可能是這樣，但是這個數字真的有道理嗎？你真的虧損3萬美元嗎？

我的意思是，你的帳戶價值顯然減少了3萬美元，這點無可否認；但是像費南度所想的一樣，因為你還沒有賣股票、沒有實際結清你的部位，你的錢真正虧掉了沒？我要說的是，實際上，你並非像俗話所說的那樣，只是「帳面虧損」吧？請你像費南度一樣，好好想一想。

在你實際賣股前，股價總是可能回升，讓你至少收回一些本錢，對吧？事實上，更好的是，如果你願意保持超級耐心，你可以等到這檔股票一路回升到你的原始購買價格，然後才結清你的部位。在這種情況下，最後你會損益兩平，甚至根本沒有虧損。

這樣很有說服力，對吧？因此，我們要進一步探討看看：我希望你想像自己擁有一個過去兩年內、根據這種策略操作的股票投資組合。

換句話說，一檔股票下跌時，你根本不賣。你反而是根據費南度的操作方式，抱緊這個部位，抱持極為有耐心的立場，等待這檔股票回升。但是，另一方面，一檔股票上漲時，你實際上會把股票賣掉。換句話說，你再度根據費南度的操作手法（他在頭兩周的交易中，似乎不可能虧損），賣掉你的部位，鎖定獲利，繼續交易。當然，你必須為所有這些獲利，繳交若干稅負，但是，你不會抱怨這件事，畢竟這一點就像富蘭克林曾經說過的話：「這個世界上，只有兩件事很確定，就是死亡和稅負」，把這句話跟營業員喜愛的另一個流行說法：「獲利落袋絕不會破產！」混為一談時，這種策略似乎是確切不移的贏家，是長期成功的祕訣。

真的是這樣嗎？

我們可以好好想一下。要你賣掉所有贏錢的標的、鎖定獲利，同時緊緊抱著輸錢的，避免實現虧損的策略，實際上真的有道理嗎？ 嗯…，要不帶疑問地回答這個問題，我們得看看我們有兩年歷史的投資組合，看看這種策略的成效如何？

來看一下我們的投資組合裡有什麼內涵，有哪種股票？整個投資組合由什麼構成？ 答案是裡面全部都是輸家，每一檔股票都是，就像費南度的投資組合一樣，這是注定會發生的事情。

這種策略有兩大缺陷：一、這種投資策略是建立在自我欺騙的基礎上。二、不論你是賺是賠，在你決定賣出時，這種策略都無法處理其中最重要的因素。

你的自我欺騙是以什麼為基礎？

說穿了，你像把頭埋在沙子裡的鴕鳥一樣，相信你只要不抬頭看，不了解真相，就不可能有危險。或者用股市的術語來說，只要你不賣下跌的股票，那麼你實際上就沒在虧損。

噢，讓我用你一定會記得的方式，播個小小的新聞快報給你看：你、他媽的、虧大了！光是因為你沒有賣股票和平倉，不表示你的錢沒有虧掉，事實上，錢已經失去了、不見了；已經跟貓王艾維斯．普里斯萊一樣，離開你了。

（摘自《跟華爾街之狼學投資》，大塊文化出版）

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