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403大地震後 和泰集團提供暖心服務、因天災車輛受損免拖吊費

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰集團發揮人飢己飢精神，提供車主汽車維修優惠服務，受災汽車免付拖吊費，維修零件及工資均打折。黃淑惠攝
和泰集團發揮人飢己飢精神，提供車主汽車維修優惠服務，受災汽車免付拖吊費，維修零件及工資均打折。黃淑惠攝

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「403大地震」帶來多處災情，和泰集團（2207）送上最暖心的服務，三大品牌Toyota、Lexus、Hino車主，因本次地震造成的天然災害，致車輛受損者，將免付拖吊費外，其維修的零件及工資均以八折計，其中有關車輛引擎控制單元（俗稱電腦），更提供六折優惠，減輕車主負擔。

和泰集團在【與美好台灣同行】的永續承諾下，關注在地需求，全台餘震不斷，和泰集團秉持關懷社會的企業社會責任精神，用行動協助因地震受災的車主各種維修優惠，溫馨提醒車主，近日多留意餘震影響，有需要請盡速致電各品牌顧客服務中心聯絡車輛救援事宜，經由本牌經銷商拖吊至最近的原廠服務廠維修者，將免付拖吊費。

近年來和泰集團默默送暖給需要的人，貫徹日本豐田【Producing Happiness for All】精神，提出為社會【量產幸福】的主張；「移動公益」已捐贈yoxi接駁服務至全台4個縣市及台北、高雄麥當勞叔叔之家，幫助超過6,000名以上需要家庭就醫就學，新年度將加入更多縣市與NGO團體，擴大服務。

鼓勵偏鄉孩子圓夢，公益贊助新竹縣嘉興與桃山原住民國小合唱團，透過集團力量，持續協助「原夢國家隊」的原民孩童前進紐西蘭與義大利，完成參賽世界合唱大賽的夢想；「台灣原生動物守護」合作夥伴除農業部生物多樣性研究所外，將新增台北市立動物園，讓保護台灣本土瀕危石虎計畫邁入第4個年頭。

地震 義大利

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