上海商銀宣布捐款1,000萬元助花蓮震災

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

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上海商銀（5876）針對4月3日花蓮發生芮氏規模7.2強震，造成多起災情，房屋倒塌、人員傷亡及部分聯外交通中斷。發揮「人溺己溺，人飢己飢」的精神，宣布與上海商銀文教基金會共同捐款新台幣1,000萬元。

上海商銀表示，因應此次重大震災救災物資及受難民眾與家屬撫恤所需，響應捐款，希望將這筆捐款專款專用於協助受震災影響的民眾與企業。

同時也將提供震災重建優惠貸款，受地震影響的企業或個人，均可於受災日起三個月內向上海商銀全省各地分行提出重建貸款、緩繳本息、申請展延借款期限等措施，受災戶若有受損的廠房、機器設備及房屋所需整修費用或資金需求。受災戶可依地方主管機關出具的受災證明書，提出申請。上海商銀同時也向協助救災人員與醫護人員致上崇高的敬意。

上海商銀 捐款 新台幣

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