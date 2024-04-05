新聞分析／單靠業者自律 食安難保障

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在寶林食安事件之後，台灣各地又再爆出多起食物中毒事件，且衛生單位上門稽查後，都發現了多項衛生缺失，且出包的還不乏知名企業，外界不禁好奇，到底是業者食安不堪檢驗，或是平常稽查力度不夠，但把希望寄託在業者自律，對於維護民眾吃的安全，顯然力度不足。

雖然嚴重程度不如寶林，但是食物中毒連環爆是事實，業者透露，民眾吃了餐點後身體不適的事情，全台天天都在發生，而規模愈大、知名度愈高的企業，為了商譽著想，在食安維護上都會下足功夫，只是這一波出包的還有多家上市餐飲，也反映了若要以百分之百合規的標準來檢驗，恐怕難有業者能達標。

但不論有監督責任的衛生單位、商場等，卻都是把食安工作完全交給業者，誠然，業者的自主把關是第一步，且是必要的一步，也相信沒有業者會刻意違規，只是若是靠業者自主把關有效果，那食物中毒等事件根本就不應該發生。

餐飲業者應做好食安管理是義務，但不可否認的是，便宜行事、求快求效率，必然會發生人為疏忽、螺絲鬆掉，大型企業有相對充足的資源可以進行稽查、檢驗、溯源等，但攤販、小吃店等就難以做到這種程度。

食安重視的是預防，而非事後補救，若稽查、檢驗力度不加強，再怎麼苦口婆心要業者自律，如果衛生主管機關的他律不能同時到位，光靠業者自律就要民眾吃得安心，聽在民眾耳裡，只怕也認為是推託之詞。

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