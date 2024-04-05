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寶林出事…百貨業補破網 加強餐飲控管

聯合報／ 記者林海／台北報導
遠百信義A13內的寶林茶室爆出食物中毒事件後，民眾也開始質疑在類似事件中，百貨商場扮演的角色是否能起到幫助消費者的作用。圖／聯合報系資料照片
遠百信義A13內的寶林茶室爆出食物中毒事件後，民眾也開始質疑在類似事件中，百貨商場扮演的角色是否能起到幫助消費者的作用。圖／聯合報系資料照片

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台北市信義區遠百信義店的寶林茶室爆發食安事件後，百貨業者的監管力度是否足夠成為關注焦點，而業者也開始補破網，加強對於商場內餐飲品牌的控管，擺脫只收租金不監督的負面印象。

餐飲業者表示，「寶林茶室」食安事件除了有出現多名受害者、兩人送醫後不治以外，還衍生出保險過期，但商場沒發現，差點讓受害者求償權益受損的離譜狀況，外界矛頭除了始作俑者寶林，也指向作為房東的百貨商場。

餐飲業者說，民眾若到美食街，或是商場內的餐廳用餐，在合約就載明，餐飲品牌必須保證食材安全，若是發生食物中毒，或是消費者用餐後身體不適，餐飲品牌必須負全責，但商場向廠商收取高額租金，一旦發生食安事件就推得一乾二淨，要餐飲品牌負全責，似乎不盡然合理。

但商場強調有盡到監管責任，也有百貨業者指出，樓管每個月針對餐飲品牌檢驗，只是次數並不多。但為什麼沒辦法做到天天檢驗？百貨業者坦言，這在人力上會形成相沉重的負擔，畢竟檢查也費時費工，更何況餐飲業者也不見得樂意配合。

不過，餐點畢竟是民眾要吃下肚，攸關健康的重點業態，經過此次事件，微風表示，已經盤點過去的標準作業流程（ＳＯＰ）並改進，除重申食安教育、食品安全衛生管理，同時每月定期消毒公區與品牌櫃位，也會規範店中店型態的餐飲品牌每月自主消毒一至兩次，每日還要填寫餐飲衛生檢查表。

遠東ＳＯＧＯ也說，在既有的查核措施之外，針對這次食安事件，只要政府及衛生主管機關有新增、重視的事項，都會特別納入未來與廠商合作及查核的重點。

百貨龍頭新光三越透露，在多年之前除了內部檢驗外，還找外部的ＳＧＳ來檢驗，已經行之有年，甚至在全台各店都有排名，不達標就要檢討。

食安 餐飲業

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