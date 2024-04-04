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0403花蓮地震 震出什麼問題？李同榮：兩件事一定要做

經濟日報／ 記者游智文／即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮發生規模7.2地震，都更危老又成各界關注焦點。房市趨勢專家李同榮表示，每次天災地變，政府才會覺醒，但相關政策卻總是急就章，覺而不醒，成效不彰。

他表示，政府一定要下定決心做好防災都更，「現在不做，以後一定會後悔」。而做好防災都更只有兩重點：一是35年屋齡以上老屋，全面強制健檢，第二，嚴重危屋，強制拆除都更。

李同榮表示，921大地震造成2千多人死亡，5萬棟房子全倒，國家地震中心研究也指出，一旦北台灣發生規模6.3以上的地震，台北地區恐會有4,000棟房屋倒塌。

他說，這是很嚴重的問題，可是政府卻一直沒有下決心解決，雖推動都更，但只做半套，2012年文林苑都更糾紛事件發生，大家更直言「都更已死」。

李同榮表示，當時有人問他「都更已死」如何翻轉？他表示，只要天災地變，政府就會覺醒。果不其然，2016年南台灣發生大地震，蔡英文新政府立刻將「都市更新」列為住宅政策三箭之一。

但雖然如此，政府卻覺而不醒，對防災都更束手無策，象徵性的提出鼓勵民間老屋進行安檢快篩的補助，老屋甚至危屋的住戶往往有鴕鳥心態，當然意願不高，以致補助老屋安檢快篩政策成效不彰。

李同榮表示，政府也推出危老重建，但此一政策只是都更政策難以推動的替代品，弊多於利，對都市再生產生負面影響，而且是重老不重危，政府只是被動式的做莊搞政績，對危險房屋缺乏主動出擊的動能。

他表示，都市更新首要目的是防災優先，而防災都更要推動，斧底抽薪的作法就是針對35年以上老屋全面健檢，政府應率先針對公有老舊建物、與攸關學生安全的校舍主動出擊、全面健檢，並針對全台危害等級嚴重的建築，給予大幅度的容積獎勵。蓄意阻撓者，政府也要拿出公權力，實施強制拆除都更。

李同榮強調，一般建築物採取簡單快篩檢測費用約每戶7-8千元，就算台北市35年以上建物60幾萬戶全部快篩，總預算約50億，這種攸關人命的預算，政府應優先編列，再依建物危害程度詳細檢測，並分級分類給予輔導補助與改善。

至於危害嚴重等級的建物，政府就必須給予特別容積獎勵，提出一坪換足一坪的誘因，而達到最嚴重等級的建物，若有所阻礙都更，政府就必須拿出公權力，強制拆除並強制都更。

921大地震 老屋 都更

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