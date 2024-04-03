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震不停！深夜連3起規模5以上餘震 累積餘震已逾200起

0403花蓮強震 台八線重災區仍有143人受困

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403強震重創花蓮。花蓮震災中央災害應變中心晚間9時召開第三次工作會報，據統計，截至3日晚間10時，目前已知受困人數143人，包含和仁礦區中和礦場7名、晶英員工47人、九曲洞遊客24人、和平礦場64名、小錐麓步道1名。

花蓮震災中央災害應變中心第三次工作會報，由應變中心副指揮官政務次長陳正祺及內政部消防署長蕭煥章主持。另災情統計截至22時止計造成9人死亡、1,011人受傷、143人受困，中央災害應變中心調度國軍、警察及消防機關等搜救人員計5,023人，航空器13架次，車輛594輛前往救災，同時與地方政府保持密切聯繫，積極協助各項救災工作之進行。

蕭煥章在會中表示，台8線為重災區，部分道路仍有民眾受困，消防署已用細胞簡訊讓受困民眾安心。台8線及晶英酒店員工受困及失聯仍為重點，請國搜及交通部規劃4日一早破曉時以大型無人機、直升機進行飛行空勘勤務及救援，並請氣象署及科技中心確認4日天氣狀況以供勤務規劃，空勘後，若有民眾受困情形，並請消防署與花蓮縣消防局聯繫預做空投物資預劃準備。

另外，內政部國土管理署協助地方政府針對全國受地震影響的傾斜建築物進行緊急評估鑑定作業，將緊急評估結果於網站發布供民眾知悉，並利用媒體等多元管道，提供民眾諮詢意見，說明建築物結構安全之相關訊息。另針對其他仍受地震影響的建築物，亦儘量給予相關協助。

地方政府 地震

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