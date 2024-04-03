全達法人董事辭任 將補選專業人士強化充電樁事業

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大宇資集團旗下全達（8068）3日公告法人董事New Profit Holding代表人莊仁川辭任。對此，全達指出，因應公司未來展望以及新業務拓展需求，強化董事會多元，且協助全達順利推展移動充電樁事業，全達董事會決議將補選一席董事，以提名相關專業人士，可望延攬進董事會，待6月股東常會補選後，可望為全達奠定厚實基礎與良好後援。

據悉，全達於去年9月發表全台首座移動式充電樁「E-HERO 移動充電機器人」，放眼全世界電動車正快速成長，考量此時是切入充電樁版圖好時機，並定位為軟硬體整合解決方案商。為衝刺新事業體，全達設立全資子公司「達拉電能」負責充電樁及場域布建，而「E-HERO 移動充電機器人」在取得安規驗證後，下半年就會開始商業化營運，目標3年布建600台移動式充電機器人，目前也已經在內湖車商合作建置營運示範點。

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