南茂科技原鄉送暖 兒童節環保公益心手相連實現偏鄉199位學童的心願

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半導體封測廠南茂（8150）連續3年，將長期關注的環保減塑議題與兒童節公益心願認養活動結合，蒐集了三間新竹尖石鄉原鄉小學、幼兒園，總計199位學童的心願，邀請同仁進行心願認養，在兒童節前夕前往三間原鄉小學，將這些禮物送到孩子們手上，希望能將南茂人的心意幫助到原鄉孩童日常的生活與學習，給這些孩子有一個難忘的兒童節。

南茂表示，本次的心願認養活動，邀請同仁以減塑方式包裝，希望能藉此向學童傳遞環保愛地球的觀念，活動當天，南茂夥伴除進行一連串的環保教育課程，傳達公司對地球環境保育的重視外，其中曾獲全國同聲合唱國小團體組特優的錦屏國小更帶來合唱表演，歡迎大家的到來，為此次活動留下難忘的回憶。

南茂科技秉持「友善環境、弱勢關懷」的理念，自2015年起，九年來認養公園綠地、道路養護外，也定期舉辦捐血、淨灘、小農水果公益認養等活動，同時致力於關懷偏鄉弱勢孩童，未來也會持續深耕各項公益活動，帶給更多需要幫助的人關愛和溫暖，將愛傳遞到世界每個角落。 南茂科技原鄉送暖，兒童節環保公益，心手相連實現偏鄉199位學童的心願。照片／公司提供。

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