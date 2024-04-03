快訊

花蓮強震天王星大樓受困者是「花蓮女中老師」 屋內救難畫面曝光

南茂科技原鄉送暖 兒童節環保公益心手相連實現偏鄉199位學童的心願

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
南茂科技原鄉送暖，兒童節環保公益，心手相連實現偏鄉199位學童的心願。照片／公司提供。
南茂科技原鄉送暖，兒童節環保公益，心手相連實現偏鄉199位學童的心願。照片／公司提供。

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

半導體封測廠南茂（8150）連續3年，將長期關注的環保減塑議題與兒童節公益心願認養活動結合，蒐集了三間新竹尖石鄉原鄉小學、幼兒園，總計199位學童的心願，邀請同仁進行心願認養，在兒童節前夕前往三間原鄉小學，將這些禮物送到孩子們手上，希望能將南茂人的心意幫助到原鄉孩童日常的生活與學習，給這些孩子有一個難忘的兒童節。

南茂表示，本次的心願認養活動，邀請同仁以減塑方式包裝，希望能藉此向學童傳遞環保愛地球的觀念，活動當天，南茂夥伴除進行一連串的環保教育課程，傳達公司對地球環境保育的重視外，其中曾獲全國同聲合唱國小團體組特優的錦屏國小更帶來合唱表演，歡迎大家的到來，為此次活動留下難忘的回憶。

南茂科技秉持「友善環境、弱勢關懷」的理念，自2015年起，九年來認養公園綠地、道路養護外，也定期舉辦捐血、淨灘、小農水果公益認養等活動，同時致力於關懷偏鄉弱勢孩童，未來也會持續深耕各項公益活動，帶給更多需要幫助的人關愛和溫暖，將愛傳遞到世界每個角落。

南茂科技原鄉送暖，兒童節環保公益，心手相連實現偏鄉199位學童的心願。照片／公司提供。
南茂科技原鄉送暖，兒童節環保公益，心手相連實現偏鄉199位學童的心願。照片／公司提供。

兒童節 南茂

相關新聞

想買耐震屋 房仲：「25」是關鍵...每10戶只有3戶

花蓮發生大地震，各界關注老屋耐震力問題。早在25年前發生921大地震後，政府修正規範，提高新建物耐震能力。相對來說，屋齡...

中鋼儲能系統多元應用 降本增利大展效益

中鋼（2002）繼前(2022)年陸續完成首套1.8MWh及第二套2.2MWh儲能系統設備安裝後，第三套7.0MWh儲能...

0403花蓮大地震 高鐵降速到13點

台灣高鐵受3日花蓮地震影響，採降級運轉，並宣布自11：00至13：00間，改以每20分鐘自南港站及左營站，分別發出一班全...

最強台積電房市區3年漲八成 太保提前反映 房仲曝這結果

「護國神山」的台積電近年成為房市熱門題材，永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台積電即將和已進駐廠區所在的行政區，近三年間...

長榮國際董事長換支持老大人馬葉佳全接任 同時通過出售長榮航等股權

長榮國際3日董事會，老三推舉的董事長人選聖世董事長職務解任，由老大這邊的葉佳全接任董事長；另外董事會也通過要出售長榮航空...

新北蘆洲簡易都更案核定 蘆洲都更再添一案

新北市簡易都更再多一案。新北市蘆洲區集賢路上一處簡易都更案，於今年3月核准簡易都更，未來將重建為兩棟13層樓集合住宅大樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。