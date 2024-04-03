「馬祖．藍眼淚」2024曹松清微型個展 TSUTAYA BOOKSTORE 開展

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藝術家曹松清，以家鄉馬祖的風土入畫，展出十幅油畫作品，結合書店空間，即日起至6月底，透過畫作、呈現曾被CNN納入「世界15大自然奇景」的馬祖瑰寶－藍眼淚，在TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店B1與新竹民眾分享他的感動。

曹松清表示，馬祖海島本身就是間地質大教室，尤其海岸地形最具特色，也是著名場景。在海島，陽光的元素十分強烈，也盡藏著他繪畫中發展出來的《岩光系列》。剛硬的岩石揭示馬祖剛毅性格，陽光普照耀出繽紛多姿的色彩；也因其堅實抵抗海浪衝撞，打磨出險峻盤踞的地景，孕育出「海島人」的生命觀。

位於新竹大魯閣湳雅廣場的TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店，自2023年4月微型藝廊啟用以來，為新竹的藝術愛好者，提供一處新的典藏藝術品的平台，致力實踐「藝術普及化」的信念，讓文化與藝術皆能唾手可得。

繼法國攝影藝廊及香港新銳拼貼藝術家展出後，本次與台灣藝術家曹松清合作，深耕在地、展現台灣情懷。即日起至2024年6月27日，於TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店展出油畫原作，藝術家將於5月19日(日)舉辦創作分享會與讀者見面，透過靜態展覽與動態講座分享，將藝術家美好記憶的視角，轉化成為看得見的「台灣之光」。

【馬祖．藍眼淚】2024 曹松清微型個展資訊：

展覽日期：2024年4月2日至6月27日 開放時間：平日10:00-22:00；假日10:30-22:00 展出地點：TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店B1 微型藝廊 地 址：300新竹市北區大雅路88號 大魯閣湳雅廣場 洽詢電話：03-5423-768

「馬祖．藍眼淚」2024 曹松清微型個展，TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店即日起開展至6月底。業者／提供 「馬祖．藍眼淚」2024 曹松清微型個展，TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店即日起開展至6月底。業者／提供 「馬祖．藍眼淚」2024 曹松清微型個展，TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店即日起開展至6月底。業者／提供

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